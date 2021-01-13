Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Причиной пожара в доме многодетной семьи в селе Михайловка Новосибирской области, в результате чего шесть человек попали в реанимацию, могло стать короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек. Это женщина 1992 года рождения и пять детей. С отравлением угарным газом в тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимацию Карасукской ЦРБ.
"Одна из основных версий, которую рассматривают дознаватели МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому. В настоящее время работы по установлению причины пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
По уточненным данным ГУМЧС, в 03.08 местного времени (23.08 мск вторника) от очевидцев поступило сообщение о возгорании в частном камышитовом доме. По прибытии на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения веранда жилого дома горела открытым огнем. Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, им удалось сохранить дом от огня. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"По оперативной информации, многодетная мать проснулась от плача ребенка, и почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года, в безопасное место. Однако в настоящее время все жильцы дома в настоящее время госпитализированы в центральную районную больницу с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в ГУМЧС.