https://ria.ru/20210113/pozhar-1592809618.html

Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области

Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области

Причиной пожара в доме многодетной семьи в селе Михайловка Новосибирской области, в результате чего шесть человек попали в реанимацию, могло стать короткое... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:38

2021-01-13T07:38

2021-01-13T07:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Причиной пожара в доме многодетной семьи в селе Михайловка Новосибирской области, в результате чего шесть человек попали в реанимацию, могло стать короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, сообщает региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что в ночь на среду поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек. Это женщина 1992 года рождения и пять детей. С отравлением угарным газом в тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимацию Карасукской ЦРБ.По уточненным данным ГУМЧС, в 03.08 местного времени (23.08 мск вторника) от очевидцев поступило сообщение о возгорании в частном камышитовом доме. По прибытии на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения веранда жилого дома горела открытым огнем. Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, им удалось сохранить дом от огня. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров."По оперативной информации, многодетная мать проснулась от плача ребенка, и почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года, в безопасное место. Однако в настоящее время все жильцы дома в настоящее время госпитализированы в центральную районную больницу с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия