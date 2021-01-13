https://ria.ru/20210113/pozhar-1592806614.html
Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
Госпитализированные после пожара частном жилом дома в селе Михайловка Новосибирской области женщина и пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:07
2021-01-13T06:07
2021-01-13T06:07
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Госпитализированные после пожара частном жилом дома в селе Михайловка Новосибирской области женщина и пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к ним направлена бригада врачей из Новосибирска.Ранее сообщалось, что около 23.10 (19.10 мск) 12 января поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек: женщина 1992 года рождения и пять детей. С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ."Все пострадавшие находятся в реанимации, все они в тяжелом состоянии", - сообщил РИА Новости представитель облминздрава.В свою очередь, областное правительство сообщает, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в связи с пожаром в Карасукском районе. По его поручению на место направлена бригада врачей Новосибирской областной клинической больницы."По поручению главы региона, врачи на месте оценят их состояние – в случае необходимости по медицинским показаниям будет организована их экстренная госпитализация в Новосибирскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Также губернатор поручил региональным министерствам и службам разобраться в причинах произошедшего, на месте оценить условия, в которых проживала многодетная семья, в том числе, с точки зрения пожарной безопасности.
https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html
https://ria.ru/20210112/twitter-1592716204.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости.
Госпитализированные после пожара частном жилом дома в селе Михайловка Новосибирской области
женщина и пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к ним направлена бригада врачей из Новосибирска
.
Ранее сообщалось, что около 23.10 (19.10 мск) 12 января поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе
. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек: женщина 1992 года рождения и пять детей. С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
"Все пострадавшие находятся в реанимации, все они в тяжелом состоянии", - сообщил РИА Новости представитель облминздрава.
В свою очередь, областное правительство сообщает, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников
поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в связи с пожаром в Карасукском районе. По его поручению на место направлена бригада врачей Новосибирской областной клинической больницы.
"По поручению главы региона, врачи на месте оценят их состояние – в случае необходимости по медицинским показаниям будет организована их экстренная госпитализация в Новосибирскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Также губернатор поручил региональным министерствам и службам разобраться в причинах произошедшего, на месте оценить условия, в которых проживала многодетная семья, в том числе, с точки зрения пожарной безопасности.