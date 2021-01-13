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Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области

Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области

Госпитализированные после пожара частном жилом дома в селе Михайловка Новосибирской области женщина и пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:07

2021-01-13T06:07

2021-01-13T06:07

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Госпитализированные после пожара частном жилом дома в селе Михайловка Новосибирской области женщина и пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к ним направлена бригада врачей из Новосибирска.Ранее сообщалось, что около 23.10 (19.10 мск) 12 января поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек: женщина 1992 года рождения и пять детей. С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ."Все пострадавшие находятся в реанимации, все они в тяжелом состоянии", - сообщил РИА Новости представитель облминздрава.В свою очередь, областное правительство сообщает, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в связи с пожаром в Карасукском районе. По его поручению на место направлена бригада врачей Новосибирской областной клинической больницы."По поручению главы региона, врачи на месте оценят их состояние – в случае необходимости по медицинским показаниям будет организована их экстренная госпитализация в Новосибирскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Также губернатор поручил региональным министерствам и службам разобраться в причинах произошедшего, на месте оценить условия, в которых проживала многодетная семья, в том числе, с точки зрения пожарной безопасности.

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новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия