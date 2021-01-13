https://ria.ru/20210113/pozhar-1592805874.html

В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме

В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме

Шесть человек, в том числе пять детей, отравились угарным газом при пожаре в ночь на среду в частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T05:06

2021-01-13T05:06

2021-01-13T05:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, отравились угарным газом при пожаре в ночь на среду в частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области, сообщает региональный главк МЧС.По оперативной информации спасателей, до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек. Это женщина 1992 года рождения и пятеро детей. С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия