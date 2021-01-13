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В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Шесть человек, в том числе пять детей, отравились угарным газом при пожаре в ночь на среду в частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T05:06
2021-01-13T05:06
2021-01-13T05:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, отравились угарным газом при пожаре в ночь на среду в частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области, сообщает региональный главк МЧС.По оперативной информации спасателей, до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - шесть человек. Это женщина 1992 года рождения и пятеро детей. С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия