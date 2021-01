Биография Саманты Пауэр

https://ria.ru/20210113/power-1592902104.html

Американский государственный деятель, политолог и журналист Саманта Пауэр (Samantha Power) родилась 21 сентября 1970 года в предместье Дублина Каслнок (Ирландия), где жила до девяти лет. В 1979 году ее семья иммигрировала в США, сначала в Питтсбург, а затем в Атланту.В 1992 году она получила бакалавра гуманитарных наук в Йельском университете (Yale University), в 1999 году – степень доктора права в Гарвардской школе права (Harvard Law School).С 1992 по 1995 год работала журналистом, освещая конфликты в Югославии для таких изданий как U.S. News & World Report, The Boston Globe, The Economist и The New Republic. В 2007 году Пауэр была обозревателем по вопросам внешней политики журнала Time.С 1998 по 2002 годы Пауэр занимала должность директора-управляющего Carr Center for Human Rights Policy Гарвардского университета.С 2006 по 2009 год – профессор в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government) В 2005 году она стала работать в офисе Барака Обамы – тогда сенатора от Иллинойса. В 2008 году в роли внешнеполитического советника Обамы она принимала участие в кампании по выборам президента США. После победы Барака Обамы на президентских выборах Пауэр в качестве специального помощника президента работала в Совете безопасности США (2009-2013), возглавляла управление по правам человека.Пауэр была в числе тех, кто призывал к военному вмешательству против режима Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году. В 2013-2017 годах занимала пост постоянного представителя США при ООН. На этом посту она запомнилась, в частности, регулярной жесткой критикой Москвы и периодическими перепалками со своим российским коллегой Виталием Чуркиным (1952-2017). Основных тем для разногласий было две – Украина и Сирия.В апреле 2017 года Саманта Пауэр вновь начала преподавать в Гарварде.Саманта Пауэр – автор нескольких книг. Ее книга "Проблема из ада: Америка в век геноцида" (A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 2002) была отмечена Пулитцеровской премией и Национальной книжной премией общества критиков.В 2008 году была опубликована "В погоне за пламенем: Сержиу Виейра ди Меллу и борьба за спасение мира" (Chasing the Flame: One Man’s Fight to Save the World), которая вошла список бестселлеров по версии The New York Times.В 2011 году она выпустила книгу "Неспокойный американец: Ричард Холбрук в мире" (The Unquiet American: Richard Holbrooke in the World).Последняя книга Пауэр "Школа идеалистки" (The Education of an Idealist: A Memoir, 2019) вошла в список бестселлеров по версии New York Times, Wall Street Journal и USA Today и была названа одной из лучших книг 2019 года по версии New York Times, Washington Post, Economist, NPR, TIME, Audible, Vanity Fair, and Christian Science Monitor.Журнал Forbes в 2016 году назвал Саманту Пауэр одной из "100 самых влиятельных женщин мира".Журнал Time дважды включат Пауэр в список "100 самых влиятельных людей" (2004, 2015).Саманта Пауэр замужем, у нее двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

