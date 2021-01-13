Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/power-1592902104.html
Биография Саманты Пауэр
Биография Саманты Пауэр
Американский государственный деятель, политолог и журналист Саманта Пауэр (Samantha Power) родилась 21 сентября 1970 года в предместье Дублина Каслнок... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:30
2021-01-13T17:30
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592901316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c543563d989aed41c6a4d1dd352596cc.jpg
Американский государственный деятель, политолог и журналист Саманта Пауэр (Samantha Power) родилась 21 сентября 1970 года в предместье Дублина Каслнок (Ирландия), где жила до девяти лет. В 1979 году ее семья иммигрировала в США, сначала в Питтсбург, а затем в Атланту.В 1992 году она получила бакалавра гуманитарных наук в Йельском университете (Yale University), в 1999 году – степень доктора права в Гарвардской школе права (Harvard Law School).С 1992 по 1995 год работала журналистом, освещая конфликты в Югославии для таких изданий как U.S. News &amp; World Report, The Boston Globe, The Economist и The New Republic. В 2007 году Пауэр была обозревателем по вопросам внешней политики журнала Time.С 1998 по 2002 годы Пауэр занимала должность директора-управляющего Carr Center for Human Rights Policy Гарвардского университета.С 2006 по 2009 год – профессор в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government) В 2005 году она стала работать в офисе Барака Обамы – тогда сенатора от Иллинойса. В 2008 году в роли внешнеполитического советника Обамы она принимала участие в кампании по выборам президента США. После победы Барака Обамы на президентских выборах Пауэр в качестве специального помощника президента работала в Совете безопасности США (2009-2013), возглавляла управление по правам человека.Пауэр была в числе тех, кто призывал к военному вмешательству против режима Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году. В 2013-2017 годах занимала пост постоянного представителя США при ООН. На этом посту она запомнилась, в частности, регулярной жесткой критикой Москвы и периодическими перепалками со своим российским коллегой Виталием Чуркиным (1952-2017). Основных тем для разногласий было две – Украина и Сирия.В апреле 2017 года Саманта Пауэр вновь начала преподавать в Гарварде.Саманта Пауэр – автор нескольких книг. Ее книга "Проблема из ада: Америка в век геноцида" (A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 2002) была отмечена Пулитцеровской премией и Национальной книжной премией общества критиков.В 2008 году была опубликована "В погоне за пламенем: Сержиу Виейра ди Меллу и борьба за спасение мира" (Chasing the Flame: One Man’s Fight to Save the World), которая вошла список бестселлеров по версии The New York Times.В 2011 году она выпустила книгу "Неспокойный американец: Ричард Холбрук в мире" (The Unquiet American: Richard Holbrooke in the World).Последняя книга Пауэр "Школа идеалистки" (The Education of an Idealist: A Memoir, 2019) вошла в список бестселлеров по версии New York Times, Wall Street Journal и USA Today и была названа одной из лучших книг 2019 года по версии New York Times, Washington Post, Economist, NPR, TIME, Audible, Vanity Fair, and Christian Science Monitor.Журнал Forbes в 2016 году назвал Саманту Пауэр одной из "100 самых влиятельных женщин мира".Журнал Time дважды включат Пауэр в список "100 самых влиятельных людей" (2004, 2015).Саманта Пауэр замужем, у нее двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592901316_785:333:3072:2048_1920x0_80_0_0_316107b50d70e6d51ee3f98f98556b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Биография Саманты Пауэр

17:30 13.01.2021
 
© REUTERS / Andrew KellyАмериканский государственный деятель Саманта Пауэр
Американский государственный деятель Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
Американский государственный деятель, политолог и журналист Саманта Пауэр (Samantha Power) родилась 21 сентября 1970 года в предместье Дублина Каслнок (Ирландия), где жила до девяти лет. В 1979 году ее семья иммигрировала в США, сначала в Питтсбург, а затем в Атланту.
В 1992 году она получила бакалавра гуманитарных наук в Йельском университете (Yale University), в 1999 году – степень доктора права в Гарвардской школе права (Harvard Law School).
С 1992 по 1995 год работала журналистом, освещая конфликты в Югославии для таких изданий как U.S. News & World Report, The Boston Globe, The Economist и The New Republic. В 2007 году Пауэр была обозревателем по вопросам внешней политики журнала Time.
С 1998 по 2002 годы Пауэр занимала должность директора-управляющего Carr Center for Human Rights Policy Гарвардского университета.
С 2006 по 2009 год – профессор в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government)
В 2005 году она стала работать в офисе Барака Обамы – тогда сенатора от Иллинойса. В 2008 году в роли внешнеполитического советника Обамы она принимала участие в кампании по выборам президента США.
После победы Барака Обамы на президентских выборах Пауэр в качестве специального помощника президента работала в Совете безопасности США (2009-2013), возглавляла управление по правам человека.
Пауэр была в числе тех, кто призывал к военному вмешательству против режима Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году.
В 2013-2017 годах занимала пост постоянного представителя США при ООН. На этом посту она запомнилась, в частности, регулярной жесткой критикой Москвы и периодическими перепалками со своим российским коллегой Виталием Чуркиным (1952-2017). Основных тем для разногласий было две – Украина и Сирия.
В апреле 2017 года Саманта Пауэр вновь начала преподавать в Гарварде.
Саманта Пауэр – автор нескольких книг. Ее книга "Проблема из ада: Америка в век геноцида" (A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 2002) была отмечена Пулитцеровской премией и Национальной книжной премией общества критиков.
В 2008 году была опубликована "В погоне за пламенем: Сержиу Виейра ди Меллу и борьба за спасение мира" (Chasing the Flame: One Man’s Fight to Save the World), которая вошла список бестселлеров по версии The New York Times.
В 2011 году она выпустила книгу "Неспокойный американец: Ричард Холбрук в мире" (The Unquiet American: Richard Holbrooke in the World).
Последняя книга Пауэр "Школа идеалистки" (The Education of an Idealist: A Memoir, 2019) вошла в список бестселлеров по версии New York Times, Wall Street Journal и USA Today и была названа одной из лучших книг 2019 года по версии New York Times, Washington Post, Economist, NPR, TIME, Audible, Vanity Fair, and Christian Science Monitor.
Журнал Forbes в 2016 году назвал Саманту Пауэр одной из "100 самых влиятельных женщин мира".
Журнал Time дважды включат Пауэр в список "100 самых влиятельных людей" (2004, 2015).
Саманта Пауэр замужем, у нее двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Справки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:29Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Лента новостейМолния