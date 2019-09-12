Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Чуркин был постоянным представителем России при ООН в 2006-2017 годах, вплоть до его скоропостижной смерти на рабочем месте в Нью-Йорке. Пауэр, в прошлом политолог и журналист, была постпредом при ООН в ранге министра в 2013-2017 годах при администрации Барака Обамы. Книга Пауэр "Школа идеалистки" вышла на этой неделе в Вашингтоне и немедленно вошла в пятерку наиболее продаваемых сайта Amazon.

Пауэр рассказала, что впервые познакомилась с Чуркиным во время боснийского кризиса 1990-х, когда тот был заместителем министра иностранных дел России, а Пауэр работала репортером. "Я не раз бывала в составе группы журналистов, окружавших его в Сараево, с блокнотом и диктофоном в руках", - вспоминает Пауэр. Ее поразило, насколько свободно Чуркин говорил по-английски, цитируя американские фильмы и книги и отпуская остроты. Но еще более глубоко она была впечатлена тем, как Чуркин убедил боснийских сербов отвести тяжелую артиллерию от Сараево и затем критиковал их, когда они попытались возобновить обстрелы города, - по утверждению Пауэр, эта позиция Чуркина противоречила позиции Москвы, воздерживавшейся от критики сербов. "Мне это показало в нем многообещающую черту - независимость",- пишет Пауэр.

Впоследствии, по ее словам, Чуркин также умел настаивать на своем. Так, во время переговоров по Сирии в 2013 году Чуркин однажды приветствовал ее заявлением, что у него есть хорошие и плохие новости. Хорошие заключались в том, что он получил ответ из Москвы на предложения США. А плохой новостью было то, что если он будет действовать по инструкциям, полученным из Москвы, Пауэр "вообще никогда с ним больше не заговорит". "Я знала, что он часто добивался компромиссов, на которые Москва не хотела идти", - говорит она.

При этом, по словам Пауэр, Чуркин всегда отстаивал интересы России так, как их понимало руководство страны. Она сравнивает его с военными - героями стихотворения Альфреда Теннисона "Атака легкой бригады", которые не оспаривали полученный приказ и видели своей целью "сделать дело и умереть".

Когда Пауэр стала постпредом при ООН, ее предшественник Сюзан Райс напутствовала ее такими словами о Чуркине: "Он будет тебя доводить до сумасшествия, но вы будете нужны друг другу". Она посоветовала Пауэр "инвестировать в Чуркина". Пауэр вспомнила, что сама Райс была в дружеских отношениях с российским дипломатом и в день своей отставки громко смеялась над вымышленной "резолюцией" СБ ООН, которую ей преподнес Чуркин. В "резолюции" выражалось "удовлетворение" тем, что Райс наконец-то покинет ООН.

По словам Пауэр, она ценила в Чуркине "процедурную мудрость и текстуальную креативность", а также умение внимательно и напряженно слушать. "Он знал правила и процедуры организации лучше, чем кто-либо, и был знаменит среди дипломатов в ООН тем, как мастерски использовал эти правила и процедуры на пользу России", - пишет она.

Пауэр вспоминает, как в 2013 году, только заступив на должность постпреда, она вела с Чуркиным крайне напряженные переговоры по химическому оружию в Сирии. По ее словам, переговоры проходили в обстановке глубокого взаимного недоверия. Россия опасалась, что США используют договоренности таким образом, чтобы оправдать военное вмешательство в Сирии. США, в свою очередь, "глубоко не доверяли заявленным намерениям Москвы". В результате Пауэр и Чуркин боролись буквально за каждую формулировку или пропуск в тексте, и в их разговорах хватало напряженных моментов.

"Несколько раз Виталий драматическим жестом захлопывал свой кожаный портфель и выбегал с переговоров, бормоча, как я предполагала, русские ругательства. Однажды он вернулся через несколько минут с застенчивым видом и сказал: "Ну, теперь, когда я развеялся, как насчет того, чтобы выпить?" Один из его сотрудников появился с большой бутылкой виски с черной этикеткой (многолетней выдержки - ред.). Я задумалась, не использовал ли Виталий испытанную временем российскую тактику, когда один и тот же переговорщик играет и хорошего, и плохого полицейского", - вспоминает Пауэр.

В результате тогдашних переговоров было достигнуто и реализовано соглашение Москвы и Вашингтона о вывозе задекларированного химоружия в Сирии с его последующим уничтожением.

"Виталий и я всегда отвечали на звонки друг друга. За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции", - пишет Пауэр.

Чуркин был мастерским рассказчиком, любил посмеяться и не чурался того, чтобы подкалывать Пауэр в их публичных перепалках, вспоминает она. Однажды после особенно долгой речи Пауэр в Совете Безопасности Чуркин заявил, что ему, чтобы не остаться в долгу, остается лишь прочесть свое заявление дважды. Однажды Пауэр сказала ему, что считает позицию России по некоему вопросу "наполовину искренней, наполовину преследующей завуалированные цели", на что Чуркин немедленно парировал: "Нет, мы совершенно искренни в достижении наших завуалированных целей".

Пауэр вспоминает, что между ней и Чуркиным сложилось "некое подобие настоящей дружбы". Ее и Чуркина объединяла любовь к театру и спорту, они приглашали друг друга на спектакли и матчи. Чуркина интересовали хоккей и теннис, а бейсболом его заинтересовать не удалось, несмотря на все усилия Пауэр, так что они сошлись на баскетболе. По ее совету Чуркин смотрел сериал "Американцы" о жизни вымышленных советских разведчиков в США, хотя и назвал сериал "слегка смехотворным".