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Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет
Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет
Крещенские морозы пойдут на спад в Москве в канун праздника Крещения, потеплеет до минус 10 в дневное время, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:00
2021-01-13T11:00
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крещенские морозы пойдут на спад в Москве в канун праздника Крещения, потеплеет до минус 10 в дневное время, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Ночь на 18 января тоже еще будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше - минус 8 - минус 10 градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, Крещение будет морозным, но не таким лютым, как пик мороза, который придется воскресенье, 17 января.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

11:00 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крещенские морозы пойдут на спад в Москве в канун праздника Крещения, потеплеет до минус 10 в дневное время, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь на 18 января тоже еще будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше - минус 8 - минус 10 градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, Крещение будет морозным, но не таким лютым, как пик мороза, который придется воскресенье, 17 января.
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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