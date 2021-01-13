https://ria.ru/20210113/poteplenie-1592829456.html

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Крещенские морозы пойдут на спад в Москве в канун праздника Крещения, потеплеет до минус 10 в дневное время, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:00

2021-01-13T11:00

2021-01-13T11:00

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крещенские морозы пойдут на спад в Москве в канун праздника Крещения, потеплеет до минус 10 в дневное время, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Ночь на 18 января тоже еще будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше - минус 8 - минус 10 градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, Крещение будет морозным, но не таким лютым, как пик мороза, который придется воскресенье, 17 января.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество