https://ria.ru/20210113/posolstvo-1592871295.html
Дипломаты находятся на связи с задержанными в Южном Судане россиянами
Дипломаты находятся на связи с задержанными в Южном Судане россиянами
Российский МИД в курсе задержания в Южном Судане нескольких российских граждан, посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:53
2021-01-13T14:53
2021-01-13T14:59
мария захарова
петр верзилов
уганда
россия
илья варламов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южный судан
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский МИД в курсе задержания в Южном Судане нескольких российских граждан, посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с ними и предпринимает усилия по их освобождению, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению", - сказала она.
https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html
уганда
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мария захарова, петр верзилов, уганда, россия, илья варламов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южный судан, в мире