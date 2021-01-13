https://ria.ru/20210113/posolstvo-1592871295.html

Дипломаты находятся на связи с задержанными в Южном Судане россиянами

Дипломаты находятся на связи с задержанными в Южном Судане россиянами

Российский МИД в курсе задержания в Южном Судане нескольких российских граждан, посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:53

2021-01-13T14:53

2021-01-13T14:59

мария захарова

петр верзилов

уганда

россия

илья варламов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

южный судан

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский МИД в курсе задержания в Южном Судане нескольких российских граждан, посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с ними и предпринимает усилия по их освобождению, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению", - сказала она.

https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html

уганда

россия

южный судан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, петр верзилов, уганда, россия, илья варламов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южный судан, в мире