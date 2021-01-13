Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/politika-1592850217.html
Встреча "нормандских" советников пройдет онлайн, сообщил источник
Встреча "нормандских" советников пройдет онлайн, сообщил источник
Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:55
2021-01-13T12:55
россия
дмитрий козак
франция
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/65/1562196566_0:376:2972:2048_1920x0_80_0_0_be3e20fdf83477bdbae3a1ecb550e28c.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.Личные переговоры советников прошли накануне в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что следующая встреча состоится 22 января."Пока подтверждения именно 22-го нет. В любом случае встреча пройдет в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.По итогам встречи в Берлине Козак оценил ее как полезную, однако похвастаться результатом, по его мнению, нельзя - найти окончательные решения не удалось. По его словам, стороны договорились подготовить "новые принципы и подходы" реализации дорожной карты по урегулированию в рамках контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на следующей встрече, которая состоится в течение двух недель, в ней примут участие политические советники и представители МИД, отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/kozak-1592790503.html
https://ria.ru/20210112/ukraina-1592794524.html
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/65/1562196566_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_ec8263359c216be80d59b9d1ccf9175f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире

Встреча "нормандских" советников пройдет онлайн, сообщил источник

12:55 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.
Личные переговоры советников прошли накануне в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что следующая встреча состоится 22 января.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 22:11
Козак подвел итоги встречи советников глав "нормандской четверки"
"Пока подтверждения именно 22-го нет. В любом случае встреча пройдет в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.
По итогам встречи в Берлине Козак оценил ее как полезную, однако похвастаться результатом, по его мнению, нельзя - найти окончательные решения не удалось. По его словам, стороны договорились подготовить "новые принципы и подходы" реализации дорожной карты по урегулированию в рамках контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на следующей встрече, которая состоится в течение двух недель, в ней примут участие политические советники и представители МИД, отметил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 23:12
Офис Зеленского назвал встречу "нормандских" политсоветников непростой
 
РоссияДмитрий КозакФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Лента новостейМолния