https://ria.ru/20210113/politika-1592850217.html
Встреча "нормандских" советников пройдет онлайн, сообщил источник
Встреча "нормандских" советников пройдет онлайн, сообщил источник
Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:55
2021-01-13T12:55
2021-01-13T12:55
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дмитрий козак
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.Личные переговоры советников прошли накануне в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что следующая встреча состоится 22 января."Пока подтверждения именно 22-го нет. В любом случае встреча пройдет в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.По итогам встречи в Берлине Козак оценил ее как полезную, однако похвастаться результатом, по его мнению, нельзя - найти окончательные решения не удалось. По его словам, стороны договорились подготовить "новые принципы и подходы" реализации дорожной карты по урегулированию в рамках контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на следующей встрече, которая состоится в течение двух недель, в ней примут участие политические советники и представители МИД, отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/kozak-1592790503.html
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россия, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" состоится в формате видеоконференции, 22-е января - пока не подтвержденная дата, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.
Личные переговоры советников прошли накануне в Берлине
. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак
. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. Пресс-служба офиса президента Украины
сообщила, что следующая встреча состоится 22 января.
"Пока подтверждения именно 22-го нет. В любом случае встреча пройдет в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.
По итогам встречи в Берлине Козак оценил ее как полезную, однако похвастаться результатом, по его мнению, нельзя - найти окончательные решения не удалось. По его словам, стороны договорились подготовить "новые принципы и подходы" реализации дорожной карты по урегулированию в рамках контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на следующей встрече, которая состоится в течение двух недель, в ней примут участие политические советники и представители МИД, отметил он.