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Синоптики спрогнозировали пик похолодания в Москве
Синоптики спрогнозировали пик похолодания в Москве
К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, это ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:44
2021-01-13T10:44
2021-01-13T12:11
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, это ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в субботу будет облачно, местами выпадет небольшой снег. В ночные часы в Москве температура воздуха опустится до 18-20 градусов мороза, в области — до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается до минус 15 градусов.К воскресенью же в облаках появятся просветы, из-за этого вырастет атмосферное давление и понизится температура, пояснила собеседница агентства. Днем синоптики ожидают до минус 16 градусов в столице и до минус 18 в Подмосковье.Перед праздником Крещения 19 января морозы пойдут на спад. "Ночь на 18 января тоже будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше — минус восемь-десять градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", — добавила Позднякова.
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, это ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
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"Завтра нас ожидает довольно сильный снегопад, в последующие дни мы еще будем находиться под влиянием циклона. Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона", — рассказала Позднякова.
По ее словам, в субботу будет облачно, местами выпадет небольшой снег. В ночные часы в Москве температура воздуха опустится до 18-20 градусов мороза, в области — до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается до минус 15 градусов.
К воскресенью же в облаках появятся просветы, из-за этого вырастет атмосферное давление и понизится температура, пояснила собеседница агентства. Днем синоптики ожидают до минус 16 градусов в столице и до минус 18 в Подмосковье.
Перед праздником Крещения 19 января морозы пойдут на спад.
"Ночь на 18 января тоже будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше — минус восемь-десять градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", — добавила Позднякова.