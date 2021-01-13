https://ria.ru/20210113/pokholodanie-1592826722.html

Синоптики спрогнозировали пик похолодания в Москве

Синоптики спрогнозировали пик похолодания в Москве

К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, это ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:44

2021-01-13T10:44

2021-01-13T12:11

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, это ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в субботу будет облачно, местами выпадет небольшой снег. В ночные часы в Москве температура воздуха опустится до 18-20 градусов мороза, в области — до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается до минус 15 градусов.К воскресенью же в облаках появятся просветы, из-за этого вырастет атмосферное давление и понизится температура, пояснила собеседница агентства. Днем синоптики ожидают до минус 16 градусов в столице и до минус 18 в Подмосковье.Перед праздником Крещения 19 января морозы пойдут на спад. "Ночь на 18 января тоже будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше — минус восемь-десять градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", — добавила Позднякова.

https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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