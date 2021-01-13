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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Спасатели предупреждают, что с вечера среды до утра четверга в Москве ожидаются метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:27
2021-01-13T14:27
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спасатели предупреждают, что с вечера среды до утра четверга в Москве ожидаются метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21.00 часа 13 января с сохранением до утра 14 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать машины вдали от деревьев.Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

14:27 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спасатели предупреждают, что с вечера среды до утра четверга в Москве ожидаются метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21.00 часа 13 января с сохранением до утра 14 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать машины вдали от деревьев.
Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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