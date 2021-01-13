https://ria.ru/20210113/pogoda-1592843138.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

Старый Новый год придет в Москву с ветром до 15 метров в секунду и метелью, со снегопадом в четверг на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков, сообщается РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:10

2021-01-13T12:10

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новый год—2021

старый новый год

москва

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Старый Новый год придет в Москву с ветром до 15 метров в секунду и метелью, со снегопадом в четверг на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости"."Южный циклон в ночь на 14 января окажется в опасной близости от столицы. В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами поднимется метель, что может привести к заносами на дорогах", - говорится в сообщении.Отмечается, что за первый день Нового года по Старому стилю на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит 5-9 сантиметров, а высота снежного покрова в городе достигнет нормы.

https://ria.ru/20210113/staryy_novyy_god-1592562007.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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старый новый год, москва, общество