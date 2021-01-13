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Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
Старый Новый год придет в Москву с ветром до 15 метров в секунду и метелью, со снегопадом в четверг на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков, сообщается РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:10
2021-01-13T12:10
2021-01-13T12:15
новый год—2021
старый новый год
москва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Старый Новый год придет в Москву с ветром до 15 метров в секунду и метелью, со снегопадом в четверг на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости"."Южный циклон в ночь на 14 января окажется в опасной близости от столицы. В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами поднимется метель, что может привести к заносами на дорогах", - говорится в сообщении.Отмечается, что за первый день Нового года по Старому стилю на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит 5-9 сантиметров, а высота снежного покрова в городе достигнет нормы.
https://ria.ru/20210113/staryy_novyy_god-1592562007.html
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старый новый год, москва, общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Старый Новый год придет в Москву
с ветром до 15 метров в секунду и метелью, со снегопадом в четверг на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости".
"Южный циклон в ночь на 14 января окажется в опасной близости от столицы. В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами поднимется метель, что может привести к заносами на дорогах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первый день Нового года по Старому стилю на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит 5-9 сантиметров, а высота снежного покрова в городе достигнет нормы.