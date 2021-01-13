https://ria.ru/20210113/pistol-1592762369.html
Режиссер "На игле" снимет мини-сериал о панк-группе Sex Pistols
Режиссер "На игле" снимет мини-сериал о панк-группе Sex Pistols
Британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб") снимет телевизионный мини-сериал о группе Sex Pistols для телеканала FX, сообщает Variety... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T03:10
2021-01-13T03:10
2021-01-13T03:10
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новости культуры
sex pistols
дэнни бойл
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб") снимет телевизионный мини-сериал о группе Sex Pistols для телеканала FX, сообщает Variety. Проект будет состоять из шести эпизодов.В основе шоу – воспоминания гитариста группы Стива Джонса, опубликованные в 2016 году. Называться сериал будет "Pistol", Бойл также выступит его исполнительным продюсером.В проекте будут сниматься Тоби Уоллес (Стив Джонс), Энсон Бун (фронтмен Джон Лайдон), Луи Партридж (басист Сид Вишес)."Представьте себе, что вы врываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" вместе с друзьями и во все горло орете свои песни, выражая ненависть ко всему, что они собой представляют. Это навсегда изменило британскую культуру и общество. Для стрит-арта это стало детонатором, простые молодые люди с улицы поняли, что они тоже могут самовыражаться. Все их боялись, и все следили за их творчеством. Sex Pistols. Всеобщим кумиром был Стив Джонс, который, по его собственным словам, занял 94-ю строчку в списке лучших гитаристов мира. Фильм рассказывает о том, как ему это удалось", – пояснил Бойл.Дата премьеры проекта пока не сообщается, но съемки, предположительно, начнутся 7 марта.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, sex pistols, дэнни бойл
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб") снимет телевизионный мини-сериал о группе Sex Pistols для телеканала FX, сообщает
Variety. Проект будет состоять из шести эпизодов.
В основе шоу – воспоминания гитариста группы Стива Джонса, опубликованные в 2016 году.
Называться сериал будет "Pistol", Бойл также выступит его исполнительным продюсером.
В проекте будут сниматься Тоби Уоллес (Стив Джонс), Энсон Бун (фронтмен Джон Лайдон), Луи Партридж (басист Сид Вишес).
"Представьте себе, что вы врываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" вместе с друзьями и во все горло орете свои песни, выражая ненависть ко всему, что они собой представляют. Это навсегда изменило британскую культуру и общество. Для стрит-арта это стало детонатором, простые молодые люди с улицы поняли, что они тоже могут самовыражаться. Все их боялись, и все следили за их творчеством. Sex Pistols. Всеобщим кумиром был Стив Джонс, который, по его собственным словам, занял 94-ю строчку в списке лучших гитаристов мира. Фильм рассказывает о том, как ему это удалось", – пояснил Бойл.
Дата премьеры проекта пока не сообщается, но съемки, предположительно, начнутся 7 марта.