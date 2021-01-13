https://ria.ru/20210113/perm-1592814658.html
Экс-председатель думы Перми обжалует решение об отстранении от должности
Экс-председатель думы Перми обжалует решение об отстранении от должности
Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин обжалует решение суда о законности лишения его полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:07
2021-01-13T09:07
2021-01-13T09:07
пермская городская дума
пермский краевой суд
пермь
политика
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ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин обжалует решение суда о законности лишения его полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда."Апелляционная жалоба Юрия Уткина поступила 12 января, она была в срок направлена почтой России. До 22 января стороны предоставляют свои возражения, после чего дело будет направлено в вышестоящий суд, Пермский краевой суд", - рассказали в районном суде.Депутаты гордумы на пленарном заседании в октябре 2020 года проголосовали за прекращение полномочий спикера. При этом председатель указывал на незаконность решения, в том числе на ряд нарушений регламента при внесении акта, также он подчёркивал, что спикер избирается на 5 лет и сокращение срока нелегитимно. В ноябре Юрий Уткин обратился в Ленинский районный суд Перми, чтобы оспорить решение, но проиграл дело.Уткин был избран председателем гордумы Перми в октябре 2016 года, при этом депутатом думы он является с 2011 года. Перед этим занимал руководящие должности в городских и частных медучреждениях, также был вице-премьером краевого правительства и замглавы администрации губернатора.
https://ria.ru/20190625/1555906370.html
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пермская городская дума, пермский краевой суд, пермь, политика