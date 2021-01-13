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"Утиную перепись" в рамках "Серой шейки-2021" проведут в Москве 17 января
"Утиную перепись" в рамках "Серой шейки-2021" проведут в Москве 17 января
Мосприрода проведёт в воскресенье на природных территориях Москвы "Утиную перепись-2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-13T20:32
2021-01-15T20:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мосприрода проведёт в воскресенье на природных территориях Москвы "Утиную перепись-2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что цель мероприятия – узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Учёты будут проходить на водных объектах природных территорий города: Большой Строгинский затон, Москва-река у причала Троице-Лыково, устье Соболевского ручья на природных территориях (ПТ) "Москворецкий", реки Сетунь и Алёшинка на ПТ "Долина реки Сетунь", Нижний и Верхний Люблинские пруды, река Чурилиха, Шибаевский и Щучий пруды, Нижний и Верхний Кузьминские пруды на ПТ "Кузьминки-Люблино", река Сходня и Школьное озеро в Комплексном заказнике "Зеленоградский". А также на реках Яуза, Чермянка и Лихоборка на ПТ САО, СВАО и Сокольники, Захарьинской пойме на ПТ "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", реке Самородинка на ПТ "Тропарево" и "Тёплый Стан", Качаловских и Знаменских прудах на ПТ "Битцевский лес", Измайловском отстойнике и реке Руднёвка на ПТ "Измайлово" и "Косинский"; Царицынских прудах, реке Городня и Москва-реке близ Капотни на ПТ "Царицыно".
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мосприрода, городское хозяйство москвы, сходня, капотня, москва

"Утиную перепись" в рамках "Серой шейки-2021" проведут в Москве 17 января

20:32 13.01.2021 (обновлено: 20:33 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мосприрода проведёт в воскресенье на природных территориях Москвы "Утиную перепись-2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2021" специалисты ГПБУ "Мосприрода" проведут зимний учёт водоплавающих птиц "Утиная перепись". Эколого-просветительская акция традиционно пройдёт в одни выходные января на природных территориях Москвы. В 2021 году подсчитывать водоплавающих и околоводных птиц будут 17 января. Уток пересчитают либо на месте на незамерзающих участках водоёмов, либо, если там окажется слишком много птиц, всех тщательно сфотографируют и будут считать уже по снимкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель мероприятия – узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Учёты будут проходить на водных объектах природных территорий города: Большой Строгинский затон, Москва-река у причала Троице-Лыково, устье Соболевского ручья на природных территориях (ПТ) "Москворецкий", реки Сетунь и Алёшинка на ПТ "Долина реки Сетунь", Нижний и Верхний Люблинские пруды, река Чурилиха, Шибаевский и Щучий пруды, Нижний и Верхний Кузьминские пруды на ПТ "Кузьминки-Люблино", река Сходня и Школьное озеро в Комплексном заказнике "Зеленоградский". А также на реках Яуза, Чермянка и Лихоборка на ПТ САО, СВАО и Сокольники, Захарьинской пойме на ПТ "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", реке Самородинка на ПТ "Тропарево" и "Тёплый Стан", Качаловских и Знаменских прудах на ПТ "Битцевский лес", Измайловском отстойнике и реке Руднёвка на ПТ "Измайлово" и "Косинский"; Царицынских прудах, реке Городня и Москва-реке близ Капотни на ПТ "Царицыно".
"В 2020 году "Утиная перепись" показала, что на природных территориях Москвы осталось зимовать около 10 тысяч водоплавающих птиц. Большая часть из них – кряквы, на втором и третьем месте - чайки серебристые и огари. Из редко зимующих на природных территориях были встречены чомга, морская чернеть, свиязь, чирок-свистунок", - отмечается в сообщении.
Серая утка в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 13:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство МосквыСходняКапотняМосква
 
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