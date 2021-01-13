https://ria.ru/20210113/perepis-1593271425.html

"Утиную перепись" в рамках "Серой шейки-2021" проведут в Москве 17 января

"Утиную перепись" в рамках "Серой шейки-2021" проведут в Москве 17 января

Мосприрода проведёт в воскресенье на природных территориях Москвы "Утиную перепись-2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-13T20:32

2021-01-13T20:32

2021-01-15T20:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

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сходня

капотня

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мосприрода проведёт в воскресенье на природных территориях Москвы "Утиную перепись-2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что цель мероприятия – узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Учёты будут проходить на водных объектах природных территорий города: Большой Строгинский затон, Москва-река у причала Троице-Лыково, устье Соболевского ручья на природных территориях (ПТ) "Москворецкий", реки Сетунь и Алёшинка на ПТ "Долина реки Сетунь", Нижний и Верхний Люблинские пруды, река Чурилиха, Шибаевский и Щучий пруды, Нижний и Верхний Кузьминские пруды на ПТ "Кузьминки-Люблино", река Сходня и Школьное озеро в Комплексном заказнике "Зеленоградский". А также на реках Яуза, Чермянка и Лихоборка на ПТ САО, СВАО и Сокольники, Захарьинской пойме на ПТ "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", реке Самородинка на ПТ "Тропарево" и "Тёплый Стан", Качаловских и Знаменских прудах на ПТ "Битцевский лес", Измайловском отстойнике и реке Руднёвка на ПТ "Измайлово" и "Косинский"; Царицынских прудах, реке Городня и Москва-реке близ Капотни на ПТ "Царицыно".

https://ria.ru/20201105/utki-1585361620.html

сходня

капотня

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, сходня, капотня, москва