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Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране
Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на слушаниях по импичменту заявила, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T21:08
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
майк пенс
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на слушаниях по импичменту заявила, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и должен уйти."Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она в речи, открывающей дебаты по этому вопросу.По ее словам, Трамп лгал о результатах выборов и сеял сомнения в демократии."Потом пришел тот день, когда вспыхнул пожар. Президент должен быть подвергнут импичменту, и я считаю, что сенат должен вынести приговор президенту", - добавила Пелоси.Она также назвала его "угрозой свободе, самоуправлению и верховенству закона".Как ожидается, палата представителей в среду проголосует по импичменту и поддержит его. После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в Конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Ранее палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.
https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html
https://ria.ru/20210113/reyting-1592909674.html
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране

21:08 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, PoolСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на слушаниях по импичменту заявила, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и должен уйти.
"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она в речи, открывающей дебаты по этому вопросу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 04:40Захват Капитолия в Вашингтоне
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
По ее словам, Трамп лгал о результатах выборов и сеял сомнения в демократии.
"Потом пришел тот день, когда вспыхнул пожар. Президент должен быть подвергнут импичменту, и я считаю, что сенат должен вынести приговор президенту", - добавила Пелоси.
Она также назвала его "угрозой свободе, самоуправлению и верховенству закона".
Как ожидается, палата представителей в среду проголосует по импичменту и поддержит его. После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 18:10Захват Капитолия в Вашингтоне
Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства
Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в Конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.
Ранее палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 23:19
Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке
 
Второй импичмент Дональду ТрампуМайк ПенсНэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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