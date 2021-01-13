https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html

Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране

Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на слушаниях по импичменту заявила, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T21:08

2021-01-13T21:08

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

майк пенс

нэнси пелоси

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592860386_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_11fb3dab92082d9e7ca6ba37332ce6a5.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на слушаниях по импичменту заявила, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и должен уйти."Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она в речи, открывающей дебаты по этому вопросу.По ее словам, Трамп лгал о результатах выборов и сеял сомнения в демократии."Потом пришел тот день, когда вспыхнул пожар. Президент должен быть подвергнут импичменту, и я считаю, что сенат должен вынести приговор президенту", - добавила Пелоси.Она также назвала его "угрозой свободе, самоуправлению и верховенству закона".Как ожидается, палата представителей в среду проголосует по импичменту и поддержит его. После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в Конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Ранее палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.

https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html

https://ria.ru/20210113/reyting-1592909674.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире