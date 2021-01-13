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День российской печати

День российской печати

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:26

2021-01-13T01:26

2021-01-13T01:26

россия

день российской печати

справки

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День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях". Первоначально газета не имела постоянного заголовка и носила названия "Ведомости московские", "Российские ведомости", иногда – "Куранты". Газета не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска.В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. В ней помещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах "Ведомостей" нашли отражение проблемы гражданской жизни: основание новой столицы – Санкт-Петербурга, строительство городов и крепостей, развитие торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы."Ведомости" являлись официальным изданием, и в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. В 1719 году по приказу царя ответственным за выпуск "Ведомостей" в Петербурге был назначен сотрудник Коллегии иностранных дел Борис Волков, а также один из лучших переводчиков того времени Яков Синявич.Круг читателей "Ведомостей" формировался преимущественно за счет знати, чиновничества, служащих ведомств, которых царь обязывал приобретать книги и газеты. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Поменялось и ее название – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости". Начальный тираж газеты составлял всего 706 экземпляров, и выходила она дважды в неделю. Редактором газеты стал Герард Фридрих Миллер. При нем начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" – первый отечественный журнал. Газету возглавляли Михаил Ломоносов, поэт Ипполит Богданович, переводчик и цензор Амплий Очкин и др. В 1860-х годах газета приобрела статус ведущего либерального издания страны. В 1756-1917 годах в Москве в типографии Московского университета издавалась газета "Московские ведомости". Она выходила до 1842 года два раза в неделю, затем три раза, с 1859 года – ежедневно. До середины XIX века "Московские ведомости" являлись самой крупной газетой в России. Первой русской провинциальной газетой в России стали "Казанские известия", издававшиеся в 1811-1821 годах. Газета была создана по частной инициативе содержателя Казанской губернской типографии Дмитрия Зиновьева, позже перешла в ведение Казанского университета. "Казанские известия" выходили с 1811 года – еженедельно, с 1815 года – два раза в неделю. Со временем газеты появились в Астрахани (1813), Одессе (1820) и других городах.С 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" "прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные". Это было первое в России распоряжение о проведении подписки на периодическую печать.Уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Количество ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных "Ведомостей", превышало 200 наименований. После Октябрьской революции 1917 года День советской печати праздновался 5 мая – в день выхода первого номера большевистской газеты "Правда". С 1922 года День печати проводился ежегодно как смотр достижений советской прессы и издательского дела. В День печати в советский период организовывались собрания, отчеты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, отмечались премиями журналисты. В декабре 1991 года учреждением новой даты Дня российской печати – в день выхода первого номера российской газеты "Ведомости" – Президиум Верховного Совета РСФСР, как подчеркивалось в постановлении, отдал "дань уважения исторической справедливости".По данным Роскомнадзора, на январь 2021 года в российском реестре средств массовой информации общее количество зарегистрированных СМИ составляет свыше 148 тысяч. Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации.В 2005 году правительство России для развития печатных средств массовой информации и стимулирования профессиональной деятельности в этой области учредило десять ежегодных премий по одному миллиону рублей каждая. Премий правительства РФ в области средств массовой информации за 2020 год были удостоены главный редактор АНО "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян, генеральный директор издательского дома "Лев" Лев Елин, редактор отдела культуры еженедельника "Аргументы и факты" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев, спецкорреспонденты газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и Дмитрий Стешин, ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков. Высокая награда также присуждена генеральному директору АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексею Ефимову, продюсерам Дмитрию Борисову и Дарье Хубовой, а также советнику генерального директора Александру Ильину. Премией также были отмечены генеральный директор "Московского комсомольца" Павел Гусев, первый заместитель главного редактора Петр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Мерино. Также награда была вручена руководству и журналистам Центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", телерадиокомпании "Русь", образовательного медиа "Мел".В 2018 году было учреждено звание "Заслуженный журналист РФ". Первых почетных званий были удостоены обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день российской печати, справки