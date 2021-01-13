https://ria.ru/20210113/pauer-1592868434.html

Байден выдвинул кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID

Байден выдвинул кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:39

2021-01-13T14:39

2021-01-13T14:51

агентство по международному развитию сша

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID), говорится в заявлении, размещенном на сайте команды Байдена переходного периода."Сегодня избранный президент Джо Байден назвал представителя Саманту Пауэр кандидатом на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID) и повысил позицию, что позволит стать и членом Совета национальной безопасности", - говорится в пресс-релизе.Байден выразил уверенность, что в качестве главы USAID Пауэр сыграет важную роль в развитии всего человечества и продвижении интересов США.Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.

https://ria.ru/20210111/berns-1592610045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по международному развитию сша, джон кеннеди (политик), саманта пауэр, джо байден, оон, сша, в мире