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Эксперты ЭИСИ: парламентские партии останутся в новом созыве Госдумы
Эксперты ЭИСИ: парламентские партии останутся в новом созыве Госдумы
Четыре действующие парламентские партии, скорее всего, не потеряют позиции и войдут в следующий состав Государственной Думы. При этом наибольшую выгоду получат... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:03
2021-01-13T19:03
россия
михаил мамонов
госдума рф
алексей чеснаков
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Четыре действующие парламентские партии, скорее всего, не потеряют позиции и войдут в следующий состав Государственной Думы. При этом наибольшую выгоду получат те политические силы, которые смогут ответить на наиболее острые запросы общества, считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного старту нового электорального сезона.По данным социологов, избиратели ждут яркой электоральной кампании, и успех будет сопутствовать тем политическим силам, которые смогут представить новое содержательное наполнение программ партий и кандидатов, не уходя от традиционных ценностей."Три основных запроса у людей – на защиту и социальную защищенность, на развитие как страны, так и регионов, и третье – наличие возможностей для человека, для страны и для региона на изменения в жизни. Запрос на изменения в регионах вообще можно считать ключевым" – отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.При этом, как отметили эксперты, ответ на запросы населения смогут дать в первую очередь действующие политические силы, и состав партий в Госдуме нового созыва вряд ли заметно изменится."Есть действующие парламентские партии, чьи позиции наверняка не пошатнутся. Другая группа – старые партии, не представленные в парламенте, к примеру "Яблоко". Их сильная сторона – наличие функционеров и сети региональных отделений, а минус – тот опыт разочарования, который есть у избирателей. И есть группа новых партий. За них говорит их свежесть, они отвечают запросу на обновление, но против них – отсутствие развитой региональной сети и ярких лидеров, способных привлечь внимание к партийному бренду. Пока Илонов Масков в этой группе политических игроков не наблюдается", – считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.Привлекать избирателей новым партиям придется из тех людей, которые не ходят на выборы, и главная интрига – смогут ли новые политические силы собрать голоса сторонников неявки на выборы. В то же время основная задача парламентских партий – подтвердить лояльность электората.По мнению директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, есть три партии, способные обновить парламент в 2021 году – "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за справедливость" и "Яблоко". В то же время в этом году следует ждать неожиданных ходов, способных изменить баланс сил, и от действующей власти, уверен эксперт."Однако с высокой долей вероятности три-четыре парламентские партии могут забрать те 19% голосов, которые, по прогнозу, люди готовы отдать за новые политические силы, в случае если они не преодолеют проходной барьер. На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий, причем среди партий, не вошедших в парламент, может оказаться и "Справедливая Россия", – добавил президент КРОС Сергей Зверев.
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россия, михаил мамонов, госдума рф, алексей чеснаков, политика

Эксперты ЭИСИ: парламентские партии останутся в новом созыве Госдумы

19:03 13.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Четыре действующие парламентские партии, скорее всего, не потеряют позиции и войдут в следующий состав Государственной Думы. При этом наибольшую выгоду получат те политические силы, которые смогут ответить на наиболее острые запросы общества, считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного старту нового электорального сезона.
По данным социологов, избиратели ждут яркой электоральной кампании, и успех будет сопутствовать тем политическим силам, которые смогут представить новое содержательное наполнение программ партий и кандидатов, не уходя от традиционных ценностей.
"Три основных запроса у людей – на защиту и социальную защищенность, на развитие как страны, так и регионов, и третье – наличие возможностей для человека, для страны и для региона на изменения в жизни. Запрос на изменения в регионах вообще можно считать ключевым" – отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
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При этом, как отметили эксперты, ответ на запросы населения смогут дать в первую очередь действующие политические силы, и состав партий в Госдуме нового созыва вряд ли заметно изменится.
"Есть действующие парламентские партии, чьи позиции наверняка не пошатнутся. Другая группа – старые партии, не представленные в парламенте, к примеру "Яблоко". Их сильная сторона – наличие функционеров и сети региональных отделений, а минус – тот опыт разочарования, который есть у избирателей. И есть группа новых партий. За них говорит их свежесть, они отвечают запросу на обновление, но против них – отсутствие развитой региональной сети и ярких лидеров, способных привлечь внимание к партийному бренду. Пока Илонов Масков в этой группе политических игроков не наблюдается", – считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Привлекать избирателей новым партиям придется из тех людей, которые не ходят на выборы, и главная интрига – смогут ли новые политические силы собрать голоса сторонников неявки на выборы. В то же время основная задача парламентских партий – подтвердить лояльность электората.
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По мнению директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, есть три партии, способные обновить парламент в 2021 году – "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за справедливость" и "Яблоко". В то же время в этом году следует ждать неожиданных ходов, способных изменить баланс сил, и от действующей власти, уверен эксперт.
"Однако с высокой долей вероятности три-четыре парламентские партии могут забрать те 19% голосов, которые, по прогнозу, люди готовы отдать за новые политические силы, в случае если они не преодолеют проходной барьер. На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий, причем среди партий, не вошедших в парламент, может оказаться и "Справедливая Россия", – добавил президент КРОС Сергей Зверев.
 
РоссияМихаил МамоновГосдума РФАлексей ЧеснаковПолитика
 
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