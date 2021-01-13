https://ria.ru/20210113/partii-1592897604.html

Социологи выяснили отношение россиян к политическим партиям

Социологи выяснили отношение россиян к политическим партиям

Более 60% опрошенных россиян заявили, что в РФ нет политических партий, которые были бы им интересны, однако свыше 70% респондентов убеждены в их необходимости... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:03

2021-01-13T17:03

2021-01-13T17:03

михаил мамонов

вциом

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 60% опрошенных россиян заявили, что в РФ нет политических партий, которые были бы им интересны, однако свыше 70% респондентов убеждены в их необходимости в современной России, сказал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов."Абсолютное большинство – 71% заявляют, что политические партии нужны современной России, противоположного мнения придерживаются лишь 24%, меньшинство. В то же время мы видим, что партии сегодня являются малорезонансным элементом политики. Абсолютное большинство, 63%, заявляют о том, что сегодня для этих людей нет партии, которая представляла бы для них интерес, и только около трети считают, что такая партия действительно есть, которая им интересна. В итоге страдает главная функция партии – эта их способность выражать интересы россиян. И сегодня мнения о том, есть или нет партии, которая в состоянии выразить интересы людей, – 43 и 46% считают как такая партия есть, так и такой партии нет", - заявил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.Согласно представленной презентации, в 2019 году об отсутствии интереса заявляли 56%, а в необходимости политических партий - 68%. Кроме того, примерно 83% россиян "скорее согласны" с тем, что политика государства должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей. Более 90% опрошенных убеждены, что государство должно создавать условия для реализации потенциала предприимчивых граждан, при этом 66% респондентов в пятерке приоритетных направлений развития назвали обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения, 55% - образования и 36% - обеспечение россиян жильем.Также 60% опрошенных считают, что современное российское общество устроено в целом несправедливо. Уточняется, что наиболее частыми причинами такого мнения назывались - явное расслоение богатых и бедных, низкая зарплата и пенсии, а также низкий уровень образования и медицины и так далее."Ядро этого запроса - это тема социальной справедливости. Российское общество продолжает восприниматься как несправедливое. Это мнение 60%, хотя надо отметить, что это мнение ослабевает, и за последние годы усиливается мнение о справедливости нашего общества", - заключил Мамонов.Примерно 34% россиян заявили, что российское общество устроено справедливо, потому что, по их словам, улучшается жизнь пенсионеров, государство заботится о населении и позволяет людям добиваться желаемых целей. Более того, среди всех опрошенных около 77% "скорее согласны" с утверждением, что главное - это обеспечить социальную защищенность населения, даже если это приведет к дополнительной нагрузке на экономику, росту налогов на бизнес.Во всероссийском репрезентативном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность - 2,5%.

https://ria.ru/20210111/mechty-1592534679.html

https://ria.ru/20210106/zarplata-1592103227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил мамонов, вциом, общество