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Премьер Эстонии объявил об отставке
Премьер Эстонии объявил об отставке
Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:34
2021-01-13T09:39
юри ратас
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала."В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", - написал Ратас в Facebook.Эстонская прокуратура и полиция безопасности (КАПО) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.Тедер и Корб подозреваются в заключении договоренности, что Тедер пожертвует Центристской партии до местных выборов до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.Советник министра финансов Керсти Крахт подозревается в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве финансов, чтобы по заявке Porto Franco на получение государственного кредита было принято положительное решение. Кроме того, Крахт якобы пообещала добиться более льготных условий выдачи кредита. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КАПО.
https://ria.ru/20210107/otstavka-1592256692.html
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РИА Новости
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юри ратас, эстония, в мире

Премьер Эстонии объявил об отставке

09:34 13.01.2021 (обновлено: 09:39 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала.
"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", - написал Ратас в Facebook.
Мик Малвени - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:48Захват Капитолия в Вашингтоне
Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку
Эстонская прокуратура и полиция безопасности (КАПО) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.
Тедер и Корб подозреваются в заключении договоренности, что Тедер пожертвует Центристской партии до местных выборов до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.
Советник министра финансов Керсти Крахт подозревается в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве финансов, чтобы по заявке Porto Franco на получение государственного кредита было принято положительное решение. Кроме того, Крахт якобы пообещала добиться более льготных условий выдачи кредита. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КАПО.
Министр транспорта США Элейн Чао - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 21:54Захват Капитолия в Вашингтоне
Министр транспорта США объявила об отставке
 
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