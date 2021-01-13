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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:07
2021-01-13T16:58
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, с 11 по 13 января среди жителей города зарегистрировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, из них 61 — дети до 17 лет. Ранее в мэрии Буйнакска заявили, что в больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.В целях локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В городе усилили лабораторный контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды.Ранее СК возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Началась проверка деятельности должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

16:07 13.01.2021 (обновлено: 16:58 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
По информации ведомства, с 11 по 13 января среди жителей города зарегистрировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, из них 61 — дети до 17 лет. Ранее в мэрии Буйнакска заявили, что в больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.

"При проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", — отметили в Роспотребнадзоре.

В целях локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В городе усилили лабораторный контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды.
Ранее СК возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Началась проверка деятельности должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений.
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В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БуйнакскПроисшествия
 
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