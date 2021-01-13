https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592887188.html

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:07

2021-01-13T16:07

2021-01-13T16:58

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

буйнакск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, с 11 по 13 января среди жителей города зарегистрировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, из них 61 — дети до 17 лет. Ранее в мэрии Буйнакска заявили, что в больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.В целях локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В городе усилили лабораторный контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды.Ранее СК возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Началась проверка деятельности должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений.

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592872246.html

буйнакск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия