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В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей
В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей
Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:56
2021-01-13T14:56
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии.Ранее СК назвал предварительной причиной отравления в Буйнакске более 70 людей, из которых 61 ребенок, загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.До выявления причин отравления власти попросили пользоваться только бутилированной водой. График доставки воды будет опубликован на официальном сайте Буйнакска и соцсетях.В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщила ранее мэрия.
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
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следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия

В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей

14:56 13.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : СК РФ
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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее СК назвал предварительной причиной отравления в Буйнакске более 70 людей, из которых 61 ребенок, загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

"В городе сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с массовым отравлением и заболеванием острой кишечной инфекцией. В связи с этим рекомендуем воздержаться от использования поступаемой по водопроводным сетям воды в пищевых и хозяйственно-бытовых целях. Во все районы города будет организована доставка воды водовозами", – говорится в сообщении.

До выявления причин отравления власти попросили пользоваться только бутилированной водой. График доставки воды будет опубликован на официальном сайте Буйнакска и соцсетях.
В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщила ранее мэрия.
Больница - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
00:34
Случаи массового отравления детей в России
 
Следственный комитет России (СК РФ)БуйнакскПроисшествия
 
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