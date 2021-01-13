https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592872246.html

В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей

В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей

Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:56

2021-01-13T14:56

2021-01-13T14:56

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии.Ранее СК назвал предварительной причиной отравления в Буйнакске более 70 людей, из которых 61 ребенок, загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.До выявления причин отравления власти попросили пользоваться только бутилированной водой. График доставки воды будет опубликован на официальном сайте Буйнакска и соцсетях.В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщила ранее мэрия.

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html

буйнакск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия