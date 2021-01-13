В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. Власти Буйнакска после массового отравления детей организовали доставку воды водовозами во все районы города, сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее СК назвал предварительной причиной отравления в Буйнакске более 70 людей, из которых 61 ребенок, загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
"В городе сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с массовым отравлением и заболеванием острой кишечной инфекцией. В связи с этим рекомендуем воздержаться от использования поступаемой по водопроводным сетям воды в пищевых и хозяйственно-бытовых целях. Во все районы города будет организована доставка воды водовозами", – говорится в сообщении.
До выявления причин отравления власти попросили пользоваться только бутилированной водой. График доставки воды будет опубликован на официальном сайте Буйнакска и соцсетях.
В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщила ранее мэрия.