https://ria.ru/20210113/oteli-1592770916.html

Отельеры назвали странные вещи, которые находили в номерах в 2020 году

Отельеры назвали странные вещи, которые находили в номерах в 2020 году

Сотрудники сети британских бюджетных отелей перечислили странные вещи, которые постояльцы оставляли в номерах в прошлом пандемийном году, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T02:08

2021-01-13T02:08

2021-01-13T02:08

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники сети британских бюджетных отелей перечислили странные вещи, которые постояльцы оставляли в номерах в прошлом пандемийном году, сообщает Daily Mail.Сибирский хаски, небольшая армия солдатиков-щелкунчиков ростом в 180 сантиметров и ценные бумаги на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов были одними из самых неожиданных находок в гостиничных комнатах.В некоторых отелях этой сети размещались врачи и медсестры, работавшие в ковидных отделениях. После них в номерах нашли стетоскоп, лабораторный халат и набор хирургических инструментов. Еще горничные обнаружили дневник медсестры, в котором описан ее опыт работы с больными коронавирусом.Из-за пандемии в этом году были отменены многие свадьбы, поскольку сперва действовал запрет на проведение церемоний, а потом число гостей ограничили тридцатью. Но предметы, связанные со свадебной церемонией, горничные находили довольно часто. Например, денежное дерево, на котором были прикреплены купюры на сумму 10 тысяч фунтов стерлингов. Его дарят новобрачным во время свадебной церемонии. Среди забытых свадебных подарков был двухметровый белый плюшевый медведь, шесть солдат-щелкунчиков ростом с человека и посуда из итальянского стекла ручной работы. Еще персонал находил свидетельство о браке и авиабилеты на Мальдивы.Биржевой маклер оставил в номере ценные бумаги на сумму в полмиллиона фунтов стерлингов в прозрачном файле, другой постоялец забыл дрель. Бизнесмен вернулся в отель, чтобы найти потерянный в номере счастливый пенни, который он носил с собой в течение 40 лет. Один из гостей забыл в шкафу костюм Уильяма Шекспира с черепом, другой — робота.

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиницы, отели, уильям шекспир, новости - туризм, великобритания, мальдивы