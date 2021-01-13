https://ria.ru/20210113/obyski-1592808623.html

Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски

Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски

Силовики проводят обыски в кабинете главного врача красноярской краевой больницы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:16

2021-01-13T07:16

2021-01-13T10:58

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Силовики проводят обыски в кабинете главного врача красноярской краевой больницы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Проводятся обыски в кабинете главного врача больницы", — сказал собеседник агентства.Собеседник агентства отметил, что в больнице работают сотрудники ФСБ, а мероприятия связаны с поставками медоборудования. В самом лечебном учреждении и Минздраве Красноярского края получить комментарии пока не удалось. Источник также уточнил, что обыски проводятся в красноярской строительной компании "Сибиряк", которая была подрядной организацией.

https://ria.ru/20201112/obysk-1584326093.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия