Обучение на новом потоке программы "Женщина-лидер" начнется в феврале

"Мы планируем начать отбор слушательниц нового потока программы уже в январе текущего года, в феврале начнется обучение. Мы также продолжим работать с выпускницами 2020 года – в рамках программы постсопровождения будем поддерживать их проекты, которые были разработаны в ходе обучения, а где-то даже реализованы нашими слушательницами. Помимо проектов каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть в ближайшее время. Мы также хотели предложить активным участницам стать амбассадорами программы", – приводятся в сообщении слова проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.