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Обучение на новом потоке программы "Женщина-лидер" начнется в феврале
Обучение на новом потоке программы "Женщина-лидер" начнется в феврале
Обучение на новом потоке образовательной программы "Женщина-лидер", которая реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:48
2021-01-13T15:48
2021-01-13T15:48
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обучение на новом потоке образовательной программы "Женщина-лидер", которая реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума, начнется в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Программа, которая стартовала в 2020 году, направлена на формирование управленческих навыков и компетенций и создание условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества. В минувшем году обучение прошли 137 женщин. Команды участниц подготовили 26 социальных проектов, направленных, в частности, на развитие предпринимательства и соцподдержку нуждающихся. Слушательницами нового потока программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев "Лидеры России", а также активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.
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россия, общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обучение на новом потоке образовательной программы "Женщина-лидер", которая реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума, начнется в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Программа, которая стартовала в 2020 году, направлена на формирование управленческих навыков и компетенций и создание условий для активного включения женщин
во все сферы жизни общества. В минувшем году обучение прошли 137 женщин. Команды участниц подготовили 26 социальных проектов, направленных, в частности, на развитие предпринимательства и соцподдержку нуждающихся.
Слушательницами нового потока программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев "Лидеры России", а также активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.
"Мы планируем начать отбор слушательниц нового потока программы уже в январе текущего года, в феврале начнется обучение. Мы также продолжим работать с выпускницами 2020 года – в рамках программы постсопровождения будем поддерживать их проекты, которые были разработаны в ходе обучения, а где-то даже реализованы нашими слушательницами. Помимо проектов каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть в ближайшее время. Мы также хотели предложить активным участницам стать амбассадорами программы", – приводятся в сообщении слова проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.