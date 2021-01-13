Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"
25 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию шестого ежегодного исследования на тему: "Российские вузы глазами студентов - 2021" в рамках совместного проекта "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Типичного абитуриента", основанного на студенческих отзывах ("интернет-сливах").
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Участники:
- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует и чем они разочарованы? Как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на их настроение и восприятие образовательного процесса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует и чем они разочарованы? Как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на их настроение и восприятие образовательного процесса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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