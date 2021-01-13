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Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"
Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"
25 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию шестого ежегодного исследования на тему: "Российские вузы глазами студентов - 2021" в рамках совместного проекта "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Типичного абитуриента", основанного на студенческих отзывах ("интернет-сливах").
2021-01-13T17:12
2021-01-13T17:12
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Задать вопросУчастники:- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.&nbsp;В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует и чем они разочарованы? Как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на их настроение и восприятие образовательного процесса?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"

17:12 13.01.2021
 
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25 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию шестого ежегодного исследования на тему: "Российские вузы глазами студентов - 2021" в рамках совместного проекта "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Типичного абитуриента", основанного на студенческих отзывах ("интернет-сливах").
Задать вопрос

Участники:
- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. 

В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует и чем они разочарованы? Как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на их настроение и восприятие образовательного процесса?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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