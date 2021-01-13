https://ria.ru/20210113/obrazovanie-1592899107.html

Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"

Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов"

25 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию шестого ежегодного исследования на тему: "Российские вузы глазами студентов - 2021" в рамках совместного проекта "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Типичного абитуриента", основанного на студенческих отзывах ("интернет-сливах").

2021-01-13T17:12

2021-01-13T17:12

2021-01-13T17:12

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует и чем они разочарованы? Как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на их настроение и восприятие образовательного процесса?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы