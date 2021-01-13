https://ria.ru/20210113/ob-okhote-1591722366.html

"Волкам поручили считать овец". Что ждет краснокнижных с новым законом

"Волкам поручили считать овец". Что ждет краснокнижных с новым законом

"Не допустим охоту на исчезающие виды животных в России" — эту петицию только за месяц поддержали больше 50 тысяч человек. Обращение подписали многие ученые... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T12:16

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

владимир кревер

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Не допустим охоту на исчезающие виды животных в России" — эту петицию только за месяц поддержали больше 50 тысяч человек. Обращение подписали многие ученые. Кампания направлена против поправок к законам "О животном мире" и "Об охоте", принятых в декабре Госдумой и способных, по мнению экологов, легализовать охоту на краснокнижных животных. Если предыдущий вариант предусматривал только отлов редких представителей фауны в научных целях, то по новому в исключительных случаях возможен и отстрел. При этом внести вид в Красную книгу или ограничить охоту, утверждают активисты, станет сложнее.Убийство в научных целяхПоправки в законы "О животном мире" и "Об охоте" вынесли на обсуждение в середине июля, приняли — 9 декабря. За девять дней до Нового года документ одобрил президент. Изначально в пояснительной записке говорилось, что изменения пресекут возможность "любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу". Но в итоге оказалось не так.Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения "Гринпис России" Михаил Крейндлин объясняет: ныне действующие нормы (новые вступят в силу с 1 августа) запрещают добычу краснокнижных млекопитающих и птиц — возможен только отлов в научно-исследовательских целях."Однако по утвержденному ФЗ в "исключительных случаях" допускается и отстрел. Понятно, что прописаны ограничения: нужно разрешение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Но если раньше действовал прямой запрет на убийство краснокнижных животных, то сейчас он снят", — уверяет Крейндлин.Причем попытки уже были. Так, в 2016 году "Клуб горных охотников" обратился к Александру Хлопонину (на тот момент вице-премьеру, курировавшему сферу природопользования) с просьбой разрешить отстрел в научных целях путоранского снежного барана. "Если бы мы тогда не подняли шум, не подключили прессу, несколько особей точно бы убили, — уверен Михаил Крейндлин. — Получив отказ, представители клуба не успокоились и подали заявку вновь. Даже придумали научную программу, которую утвердили известные ученые. Животных предполагалось умертвить, чтобы взять у них генетический материал для популяционных исследований".Сильнее всего изменения в законодательстве, считает Крейндлин, ударят по крупным копытным и хищникам. "Снежный баран, алтайский горный баран, безоаровый козел… Сейчас их разрешается только отлавливать. Конечно, исключения есть: к примеру, в случае, когда животное угрожает жизни человека, его отстреливают. Но это крайняя необходимость".К поправкам есть и другие претензии. Экологи опасаются, что усложнится внесение в Красную книгу новых видов. "По новому закону для этого нужны данные государственного мониторинга, которого пока просто нет", — объясняет представитель "Гринпис России". Вызывает вопросы активистов и новое условие ограничения охоты — сокращение популяции на 50 процентов за три года. "А учет переложили на плечи самих охотпользователей. Это все равно что поручить волкам считать овец", — недоумевает Михаил Крейндлин."Без обсуждения с учеными"Не устранены, указывают ученые, давние противоречия между "природоохранным" и "охотничьим" законодательством. Старший научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд приводит пример: в минувшем году ученые добились внесения в Красную книгу хрустана — кулика, обитающего в Арктике. Но этот вид включен и в "Перечень объектов животного мира, относящихся к объектам охоты".Сама формулировка "отстрел в научных целях" сомнительна. "Сейчас почти все исследования можно провести неинвазивными методами. Технологии изучения диких животных шагнули далеко вперед: появились и широко применяются цифровая фотография, фотоловушки, геоинформационные системы, уровень гормонов измеряют по собранному помету. Ученым просто удивительно слышать, когда кто-то говорит, что животное нужно застрелить ради науки".Заведующая лабораторией Красной книги ФГБУ ВНИИ "Экология" Анна Белоусова также считает, что некоторые поправки не облегчают жизнь ученым. "К примеру, прописано, что при включении вида в Красную книгу мы должны опираться на данные государственного учета. Но пока эта система не отлажена. В то же время развиваются альтернативные способы наблюдения — в частности, с помощью волонтеров-бердвотчеров, когда добровольцы наблюдают и ведут подсчет птиц на определенной территории. Этот метод очень хорошо себя зарекомендовал. На его основе мы не так давно внесли в Красную книгу обыкновенную горлицу. По новому закону это уже не получится".Кроме того, Анна обеспокоена тем, что ограничивать охоту можно будет, только если численность вида за три года снизилась наполовину. По ее словам, 50 процентов — "это уже очень близко к вымиранию". "Жаль, что с учеными не посоветовались"."Нужны очень веские обоснования"Впрочем, некоторые эксперты считают, что поправки принципиально ничего не поменяют. Ведь категорического запрета на отстрел не было и ранее. "Исключения допускались всегда. К примеру, конфликтных животных, то есть тех, которые представляют угрозу для людей или хозяйственной деятельности, можно отстреливать. Кроме того, разрешается изъятие краснокнижных видов для поддержания традиционного образа жизни коренного населения. На этом основании выделяют квоту на добычу китов", — объясняет научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия "WWF России" Владимир Кревер.Чтобы изъять краснокнижный вид, нужно специальное разрешение федерального Росприроднадзора, надо подготовить соответствующее обоснование. "Тут ничего не меняется: необходимо объяснить зачем, пройти комиссию. Теоретически можно получить разрешение на изъятие с умерщвлением в научных целях. Но требуются очень веские обоснования".Кревер подчеркивает: пока механизм работоспособен, ничего страшного в принятых поправках нет.

https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html

https://ria.ru/20200522/1571794255.html

https://ria.ru/20200315/1568569041.html

https://ria.ru/20191228/1562957746.html

https://ria.ru/20191223/1562654766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, владимир кревер, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, общество