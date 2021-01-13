https://ria.ru/20210113/norris-1592806127.html
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
Известного американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне на прошлой неделе после того, как сторонник президента США Дональда... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T05:55
2021-01-13T05:55
2021-01-13T10:07
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дональд трамп
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Известного американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне на прошлой неделе после того, как сторонник президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста, менеджер актера опроверг эту информацию, сообщает газета New York Post.Согласно газете, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью "Трамп 2020" и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали "Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?".После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне."Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее", - сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах."Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок", - написал актер в Twitter.Американский киноактер и мастер боевых искусств Карлос Рэй "Чак" Норрис прославился благодаря своим ролям в фильме "Путь дракона" и сериале "Крутой Уокер".
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новости культуры, дональд трамп, чак норрис (карлос норрис), вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Известного американского актера Чака Норриса
заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
на прошлой неделе после того, как сторонник президента США Дональда Трампа
опубликовал фото с человеком, похожим на артиста, менеджер актера опроверг эту информацию, сообщает газета New York Post
.
Согласно газете, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью "Трамп 2020" и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали "Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?".
После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне.
"Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее", - сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.
Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах.
"Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок", - написал актер в Twitter.
Американский киноактер и мастер боевых искусств Карлос Рэй "Чак" Норрис прославился благодаря своим ролям в фильме "Путь дракона" и сериале "Крутой Уокер".