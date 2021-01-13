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https://ria.ru/20210113/netflix-1592805988.html
Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю 2021 года и выложил ролик с трейлерами своих новинок. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T05:07
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культура
netflix
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю 2021 года и выложил ролик с трейлерами своих новинок."Netflix будет предлагать вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд", - говорится на сайте компании.Среди новых фильмов компании называются картины Зака Снайдера "Армия мертвецов", "Рука божья" Паоло Соррентино, "Не смотри вверх" Адама Маккея, "В синяках" Холли Берри, "Малкольм и Мари" Сэма Левинсона, "Сила собаки" Джейн Кэмпион и многие другие. Среди звезд, которые появятся в анонсированных фильмах, называются Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис Эльба, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мерил Стрип, Джейк Джилленхол.Всего Netflix намерен выпустить в этом году 70 новых фильмов.
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Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю

05:07 13.01.2021 (обновлено: 15:18 13.01.2021)
 
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю 2021 года и выложил ролик с трейлерами своих новинок.
"Netflix будет предлагать вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд", - говорится на сайте компании.
Среди новых фильмов компании называются картины Зака Снайдера "Армия мертвецов", "Рука божья" Паоло Соррентино, "Не смотри вверх" Адама Маккея, "В синяках" Холли Берри, "Малкольм и Мари" Сэма Левинсона, "Сила собаки" Джейн Кэмпион и многие другие. Среди звезд, которые появятся в анонсированных фильмах, называются Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис Эльба, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мерил Стрип, Джейк Джилленхол.
Всего Netflix намерен выпустить в этом году 70 новых фильмов.
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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Порошенко раскрыл планы Netflix снять фильм о поимке россиян в Белоруссии
 
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