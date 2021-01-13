https://ria.ru/20210113/netflix-1592805988.html

Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю

Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю

Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю 2021 года и выложил ролик с трейлерами своих новинок. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T05:07

2021-01-13T05:07

2021-01-13T15:18

культура

netflix

сша

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю 2021 года и выложил ролик с трейлерами своих новинок."Netflix будет предлагать вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд", - говорится на сайте компании.Среди новых фильмов компании называются картины Зака Снайдера "Армия мертвецов", "Рука божья" Паоло Соррентино, "Не смотри вверх" Адама Маккея, "В синяках" Холли Берри, "Малкольм и Мари" Сэма Левинсона, "Сила собаки" Джейн Кэмпион и многие другие. Среди звезд, которые появятся в анонсированных фильмах, называются Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис Эльба, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мерил Стрип, Джейк Джилленхол.Всего Netflix намерен выпустить в этом году 70 новых фильмов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/belorussiya-1591829924.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, сша