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Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке
Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл в среду канал на русском языке в мессенджере Telegram. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:30
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биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл в среду канал на русском языке в мессенджере Telegram.В описании канала netaniahurus указано, что это официальный канал Нетаньяху. Эту информацию РИА Новости подтвердил советник премьер-министра и глава кампании партии "Ликуд" на русском языке Дмитрий Гендельман."Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории", - сказал Гендельман агентству.Канал намерен публиковать всю важную информацию, освещающую деятельность Нетаньяху в должности премьера и лидера "Ликуда", отметил собеседник РИА Новости.Во вторник свой канал в Telegram на турецком языке завел президент Турции Тайип Эрдоган, у него уже более 190 тысяч подписчиков. Рост популярности Telegram связывают с обновлением пользовательского соглашения альтернативного мессенджера WhatsApp - в него был добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.
https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., биньямин нетаньяху, израиль, технологии, в мире

Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке

19:30 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл в среду канал на русском языке в мессенджере Telegram.
В описании канала netaniahurus указано, что это официальный канал Нетаньяху. Эту информацию РИА Новости подтвердил советник премьер-министра и глава кампании партии "Ликуд" на русском языке Дмитрий Гендельман.
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"Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории", - сказал Гендельман агентству.
Канал намерен публиковать всю важную информацию, освещающую деятельность Нетаньяху в должности премьера и лидера "Ликуда", отметил собеседник РИА Новости.
Во вторник свой канал в Telegram на турецком языке завел президент Турции Тайип Эрдоган, у него уже более 190 тысяч подписчиков. Рост популярности Telegram связывают с обновлением пользовательского соглашения альтернативного мессенджера WhatsApp - в него был добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.
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