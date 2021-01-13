https://ria.ru/20210113/netanyakhu-1592923350.html

Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке

Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл в среду канал на русском языке в мессенджере Telegram. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:30

2021-01-13T19:30

2021-01-13T19:30

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биньямин нетаньяху

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технологии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл в среду канал на русском языке в мессенджере Telegram.В описании канала netaniahurus указано, что это официальный канал Нетаньяху. Эту информацию РИА Новости подтвердил советник премьер-министра и глава кампании партии "Ликуд" на русском языке Дмитрий Гендельман."Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории", - сказал Гендельман агентству.Канал намерен публиковать всю важную информацию, освещающую деятельность Нетаньяху в должности премьера и лидера "Ликуда", отметил собеседник РИА Новости.Во вторник свой канал в Telegram на турецком языке завел президент Турции Тайип Эрдоган, у него уже более 190 тысяч подписчиков. Рост популярности Telegram связывают с обновлением пользовательского соглашения альтернативного мессенджера WhatsApp - в него был добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html

https://ria.ru/20210109/telegram-1592361994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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telegram (приложение), whatsapp inc., биньямин нетаньяху, израиль, технологии, в мире