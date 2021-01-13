https://ria.ru/20210113/neft-1592804770.html

Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:17

2021-01-13T04:17

2021-01-13T10:45

цены на нефть

весь мир

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 4:13 мск среды цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 53,56 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. На прошлой неделе ОПЕК+ завершила двухдневное заседание, на котором определила параметры сделки на два месяца вперед: нынешние условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592528798.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, весь мир, brent, экономика