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Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:17
2021-01-13T04:17
2021-01-13T10:45
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brent
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 4:13 мск среды цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 53,56 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. На прошлой неделе ОПЕК+ завершила двухдневное заседание, на котором определила параметры сделки на два месяца вперед: нынешние условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.
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цены на нефть, весь мир, brent, экономика