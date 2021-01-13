https://ria.ru/20210113/nazvanie-1592865341.html
Саратовское СМИ отредактировало русское название мексиканского города
Саратовское СМИ отредактировало русское название мексиканского города
Саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:22
2021-01-13T14:22
2021-01-13T14:23
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
саратов
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости в среду шеф-редактор издания Мария Алексашина.По ее словам, игрок под ником "Мексиканец Педро" играл в "Города", не указав реальную фамилию или ник в Instagram. "Этот "Мексиканец Педро" написал Мехико, потом Акапулько, потом написал этот прекрасный город и, по-моему, он написал еще какой-то город в Мексике... Человек писал на нужную букву. Человек всем правилам игры удовлетворил, и мы даже не могли подумать, что как-то Роскомнадзор (отреагирует)", - сказала собеседница агентства.Согласно обращению управления Роскомнадзора по Саратовской области за подписью главы управления Романа Чуйченко в адрес редакции "Свободных новостей", копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, ведомство в ходе мониторинга СМИ установило факт публикации сетевым изданием "комментария под именем "Мексиканец Педро"... к статье "Розыгрыш приза. Играем в "Города"... (который) содержит признаки нецензурной брани". Роскомнадзор потребовал незамедлительно удалить этот комментарий или отредактировать его."История положительно разрешилась уже, мы поправили комментарий. Мы написали, что русифицированная версия удалена по требованию Роскомнадзора, а пользователь написал город, который на испанском звучит так, и написали его на испанском… Требование Роскомнадзора мы исполнили, из-за этого нам не хочется тратить силы и время… В "Города" мы больше на сайте играть не будем, только в соцсетях", - добавила собеседница агентства.Она пояснила, что если бы редакция не отредактировала комментарий, который пользователи оставляют без предмодерации на сайте, то могло быть возбуждено административное дело.Алексашина отметила, что игра в "Города" проходила на сайте издания с 31 декабря по 11 января для увеличения посещаемости в новогодние каникулы."Я и системный администратор просматривали вообще-то комментарии на сайте, потому что мы модерировали игру… Системный администратор сказал, что видел этот комментарий, но погуглил и понял, что есть такой город, написан через оборотное "э", оборотного "э" в бранных словах нет, это не бранное слово, это название города, поэтому его не стал трогать", - рассказала она.На сайте издания в комментариях к игре "Города" вместо названия города в настоящее время значится запись: "[Удалено по требованию Роскомнадзора] Пользователь написал город, который на испанском называется так: Ojuelos de Jalisco".В Яндекс.Картах этот мексиканский город значится как Окуэлос де Халиско, а в атласе мира Федеральной службы геодезии и картографии России (третье издание, Москва, 2002 г) обозначен как Охуэлос-де-Халиско.
https://ria.ru/20200118/1563587486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, саратов
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Саратовское информагентство "Свободные новости"
отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости в среду шеф-редактор издания Мария Алексашина.
По ее словам, игрок под ником "Мексиканец Педро" играл в "Города", не указав реальную фамилию или ник в Instagram. "Этот "Мексиканец Педро" написал Мехико, потом Акапулько, потом написал этот прекрасный город и, по-моему, он написал еще какой-то город в Мексике... Человек писал на нужную букву. Человек всем правилам игры удовлетворил, и мы даже не могли подумать, что как-то Роскомнадзор (отреагирует)", - сказала собеседница агентства.
Согласно обращению управления Роскомнадзора по Саратовской области за подписью главы управления Романа Чуйченко в адрес редакции "Свободных новостей", копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, ведомство в ходе мониторинга СМИ установило факт публикации сетевым изданием "комментария под именем "Мексиканец Педро"... к статье "Розыгрыш приза. Играем в "Города"... (который) содержит признаки нецензурной брани". Роскомнадзор
потребовал незамедлительно удалить этот комментарий или отредактировать его.
"История положительно разрешилась уже, мы поправили комментарий. Мы написали, что русифицированная версия удалена по требованию Роскомнадзора, а пользователь написал город, который на испанском звучит так, и написали его на испанском… Требование Роскомнадзора мы исполнили, из-за этого нам не хочется тратить силы и время… В "Города" мы больше на сайте играть не будем, только в соцсетях", - добавила собеседница агентства.
Она пояснила, что если бы редакция не отредактировала комментарий, который пользователи оставляют без предмодерации на сайте, то могло быть возбуждено административное дело.
Алексашина отметила, что игра в "Города" проходила на сайте издания с 31 декабря по 11 января для увеличения посещаемости в новогодние каникулы.
"Я и системный администратор просматривали вообще-то комментарии на сайте, потому что мы модерировали игру… Системный администратор сказал, что видел этот комментарий, но погуглил и понял, что есть такой город, написан через оборотное "э", оборотного "э" в бранных словах нет, это не бранное слово, это название города, поэтому его не стал трогать", - рассказала она.
На сайте издания в комментариях к игре "Города" вместо названия города в настоящее время значится запись: "[Удалено по требованию Роскомнадзора] Пользователь написал город, который на испанском называется так: Ojuelos de Jalisco".
В Яндекс.Картах этот мексиканский город значится как Окуэлос де Халиско, а в атласе мира Федеральной службы геодезии и картографии России (третье издание, Москва
, 2002 г) обозначен как Охуэлос-де-Халиско.