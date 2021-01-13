https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

Нацгвардия осталась ночевать в Капитолии впервые с Гражданской войны

Нацгвардия осталась ночевать в Капитолии впервые с Гражданской войны

Национальная гвардия разместилась в Капитолии США впервые с Гражданской войны, пишет Washington Post со ссылкой на свои подсчеты. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T22:03

2021-01-13T22:03

2021-01-14T01:44

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Национальная гвардия разместилась в Капитолии США впервые с Гражданской войны, пишет Washington Post со ссылкой на свои подсчеты.Соцсети обошли фотографии десятков бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия и в зале туристического центра, соединенного с ним.Ранее полиция Вашингтона сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту.

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире