Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт
19:54 13.01.2021 (обновлено: 21:15 13.01.2021)
© Фото : Operation Eunavfor MED IRINIСпецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль "Адлер" в Средиземном море
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В компании-владельце российского судна "Адлер" рассказали, как проходила операция по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на его борт, пишет РБК.
Греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт.
"С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции", — рассказали в "НБ Шиппинг Компани".
Военные провели визуальный осмотр судна, пообщались с капитаном и покинули "Адлер". В компании подчеркнули, что спецназовцы вели себя корректно и соблюдали международное право.
Ранее стало известно о высадке бойцов спецназа ВМС Греции на борт российского торгового судна "Адлер" в рамках операции IRINI. Греки задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.
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