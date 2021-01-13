https://ria.ru/20210113/nato-1592927352.html

Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт

Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт

В компании-владельце российского судна "Адлер" рассказали, как проходила операция по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на его борт, пишет РБК. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:54

2021-01-13T19:54

2021-01-13T21:15

россия

нато

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В компании-владельце российского судна "Адлер" рассказали, как проходила операция по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на его борт, пишет РБК.Греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт. Военные провели визуальный осмотр судна, пообщались с капитаном и покинули "Адлер". В компании подчеркнули, что спецназовцы вели себя корректно и соблюдали международное право. Ранее стало известно о высадке бойцов спецназа ВМС Греции на борт российского торгового судна "Адлер" в рамках операции IRINI. Греки задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.

https://ria.ru/20201224/nato-1590733312.html

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россия, нато, ливия, греция, в мире