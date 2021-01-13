https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592839803.html
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных
Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов, говорится в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:49
2021-01-13T11:49
2021-01-13T13:25
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов, говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправки в "антиотмывочный" закон вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.В Росфинмониторинге отметили, что по действующим законам банки и другие организации уже передают информацию об операциях и транзакциях без каких-либо дополнительных действий со стороны клиентов — физических и юридических лиц. В Росфинмониторинге подчеркнули, что ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе три миллиона рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям, также не изменяются.
https://ria.ru/20210113/rubl-1592815818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов, говорится в сообщении Росфинмониторинга
.
Поправки в "антиотмывочный" закон вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
В Росфинмониторинге отметили, что по действующим законам банки и другие организации уже передают информацию об операциях и транзакциях без каких-либо дополнительных действий со стороны клиентов — физических и юридических лиц.
"В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер", — отметили в службе.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе три миллиона рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям, также не изменяются.