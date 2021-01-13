https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592806484.html

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:05

2021-01-13T06:05

2021-01-13T07:41

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.Так, например, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов (то есть об операциях с денежными средствами в наличной форме и операциях по банковским счетам (вкладам). Кроме того, внесенные изменения позволят убрать избыточную нагрузку в том числе с клиентов финансовых организаций по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.

https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592803108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/nalichnye-1591955791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), экономика