https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592803108.html

ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:05

2021-01-13T03:05

2021-01-13T11:47

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути, в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. "Теперь обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей", — пояснил регулятор.В отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется. "Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей", — отметили в Центробанке.Регулятор также заверил, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков."Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заключили в ЦБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/nalichnye-1591955791.html

https://ria.ru/20201224/rubl-1590664757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика