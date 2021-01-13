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https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592803108.html
ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности
ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности
Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T03:05
2021-01-13T11:47
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути, в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. "Теперь обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей", — пояснил регулятор.В отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется. "Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей", — отметили в Центробанке.Регулятор также заверил, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков."Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заключили в ЦБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/nalichnye-1591955791.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

03:05 13.01.2021 (обновлено: 11:47 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.
Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
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При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути, в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица.
"Теперь обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей", — пояснил регулятор.
В отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.
Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется.
"Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей", — отметили в Центробанке.
Регулятор также заверил, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков.
"Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заключили в ЦБ.
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