https://ria.ru/20210113/msp-1592926529.html
Корпорация МСП назвала важнейший фактор развития малого бизнеса
Корпорация МСП назвала важнейший фактор развития малого бизнеса
Доступное финансирование для малых и средних предприятий - это зачастую важнейший фактор для развития их проектов и бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:49
2021-01-13T19:49
2021-01-13T19:49
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доступное финансирование для малых и средних предприятий - это зачастую важнейший фактор для развития их проектов и бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя скорректированную программу кредитования.В среду Минэкономразвития сообщило, что российские банки 12 января начали выдавать малому и среднему бизнесу кредиты по сниженной ставке - не выше 7% - в рамках скорректированной программы льготного кредитования. Максимальная конечная ставка для заемщиков определяется исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора, плюс не более чем 2,75%.Как указывала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, с учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту для МСП сейчас будет составлять 7%. Среднерыночная ставка по кредитам со сроком более одного года сегодня составляет 8,17%.Планируется, что малый и средний бизнес в 2021 году получит 700 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке в рамках нацпроекта МСП.
https://ria.ru/20201229/lizing-1591455522.html
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корпорация мсп, экономика
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Доступное финансирование для малых и средних предприятий - это зачастую важнейший фактор для развития их проектов и бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор Корпорации МСП
Александр Исаевич, комментируя скорректированную программу кредитования.
В среду Минэкономразвития сообщило, что российские банки 12 января начали выдавать малому и среднему бизнесу кредиты по сниженной ставке - не выше 7% - в рамках скорректированной программы льготного кредитования. Максимальная конечная ставка для заемщиков определяется исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора, плюс не более чем 2,75%.
"Для сектора МСП доступность финансирования зачастую является важнейшим фактором реализации проекта и развития своего бизнеса. Также льготное кредитование стало одной из наиболее востребованных мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. В рамках национального проекта по поддержке МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по еще более низкой ставке – речь идет о 7% годовых по программе (по постановлению правительства № - ред.) 1764", - сказал Исаевич.
Как указывала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, с учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту для МСП сейчас будет составлять 7%. Среднерыночная ставка по кредитам со сроком более одного года сегодня составляет 8,17%.
Планируется, что малый и средний бизнес в 2021 году получит 700 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке в рамках нацпроекта МСП.