https://ria.ru/20210113/msp-1592926529.html

Корпорация МСП назвала важнейший фактор развития малого бизнеса

Корпорация МСП назвала важнейший фактор развития малого бизнеса

Доступное финансирование для малых и средних предприятий - это зачастую важнейший фактор для развития их проектов и бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:49

2021-01-13T19:49

2021-01-13T19:49

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доступное финансирование для малых и средних предприятий - это зачастую важнейший фактор для развития их проектов и бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя скорректированную программу кредитования.В среду Минэкономразвития сообщило, что российские банки 12 января начали выдавать малому и среднему бизнесу кредиты по сниженной ставке - не выше 7% - в рамках скорректированной программы льготного кредитования. Максимальная конечная ставка для заемщиков определяется исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора, плюс не более чем 2,75%.Как указывала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, с учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту для МСП сейчас будет составлять 7%. Среднерыночная ставка по кредитам со сроком более одного года сегодня составляет 8,17%.Планируется, что малый и средний бизнес в 2021 году получит 700 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке в рамках нацпроекта МСП.

https://ria.ru/20201229/lizing-1591455522.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, экономика