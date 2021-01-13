https://ria.ru/20210113/motorola-1591569946.html

Смартфон с гибким позвоночником. На что способен Motorola Razr 5G

Смартфон с гибким позвоночником. На что способен Motorola Razr 5G

Гибкий смартфон в России — пока экзотика, причем очень недешевая. В Moto решили привезти второе поколение ремейка Motorola Razr, в котором к eSIM прибавился и... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Гибкий смартфон в России — пока экзотика, причем очень недешевая. В Moto решили привезти второе поколение ремейка Motorola Razr, в котором к eSIM прибавился и традиционный лоток симки, в Россию. Можно ли уже погрузиться в мир ретрофутуризма, где смартфонам вернули индивидуальность, — в обзоре РИА Новости.ДизайнГибкие матрицы, видимо, открывают новую эру для мобильных телефонов. Возможно, переход к таким экранам вызовет на рынке куда более серьезные изменения, чем даже первый iPhone в 2007 году. Но, как и в случае с Apple, революционному устройству предшествовал период исканий, когда технологии "блуждали". Похоже, сейчас мы находимся именно на этом этапе в истории с гибкими экранами.Эта технология, очевидно, выведет из моноблочного тупика, в который попали все производители в первой половине десятых. Телефонам понемногу возвращают собственное лицо. У Motorola Razr 5G оно однозначно есть, а те, кто застал культовый Razr нулевых, могут предаваться ностальгии — оммаж V3 очень чувствуется: нижний выступ, вырез под фронтальную камеру, стилизованные крепления шарниров корпуса. Но смартфон совсем не выглядит репликой.Корпус состоит из двух частей, соединенных шарниром, — как утверждают в Moto, сверхнадежным, рассчитанным на много лет. Внешние панели выполнены из стекла Gorilla Glass 5. Из-за олеофобного покрытия смартфон довольно трудно держать, он постоянно норовит выскользнуть. Кстати, в отличие от раскладушек 20-летней давности, Motorola Razr 5G достаточно сложно раскрыть одной рукой (хотя можно и наловчиться). Тугие шарниры нужны для увеличения ресурса сложной конструкции.ДисплейИз двух дисплеев наиболее интересен внутренний, гибкий, изготовленный по технологии P-OLED. Выбранный форм-фактор, надо признать, обеспечивает лучшую защиту матрицы среди конкурентов — модели, у которых экран огибает корпус, гораздо уязвимее. Но пользоваться дисплеем можно только в открытом состоянии. Кстати, разработчики решили обойтись без промежуточных положений экрана, как в Samsung Galaxy Z Flip: он либо открыт, либо закрыт.Любой гибкий экран защищен полимерным покрытием, а не стеклом, к которому так привыкли за последние десять лет. Ощущения от дисплея другие, но вскоре этого уже не замечаешь. Из-за особенностей конструкции у поверхности ближе к центру выраженный рельеф. Но заломов и прочих огрехов, присущих смартфонам с гибким дисплеем, тут нет.У основного экрана — "кинематографическое" соотношение сторон 21:9. Проще говоря, он длинный и узкий. У этого найдутся как поклонники, так и противники. Но, скажем, в смартфонах Sony такое решение себя неплохо зарекомендовало.Правда, цветопередача P-OLED вызывает вопросы. Современные OLED-матрицы отличаются высокой контрастностью и глубокими цветами. Дисплей Razr 5G может показаться несколько блеклым. Но рядом с флагманскими моделями от других производителей он не пасует, разве что максимальную яркость хотелось бы повыше.Экран прекрасно чувствует себя при минусовых температурах — тач работает адекватно, картинка не притормаживает. Последнее удивляет, ведь часто даже на флагманских смартфонах классической конструкции матрица на холоде впадает в задумчивость.Внешний экран во втором поколении получил полноценный функционал и ряд интересных фишек. Например, при просмотре видео можно просто закрыть смартфон и перейти с основного экрана на вспомогательный. Впрочем, корректно ли 2,7-дюймовую матрицу называть вспомогательной? Ведь весь функционал Razr 5G доступен и через нее. Так, с внешнего дисплея можно отвечать на сообщения, звонить, управлять музыкой и много чего еще. Весь функционал при открывании "бесшовно" переходит на основной экран, над чем компания особенно тщательно работала. Что интересно, над софтом для нового Razr в штаб-квартире Motorola в Чикаго работал наш соотечественник, директор по разработке программного обеспечения Игорь Коваленко.КамерыРазработчики имиджевой раскладушки считают, что многокамерная система Razr 5G не нужна. Дескать, не для такого смартфон создавался. Очевидно, что есть здесь лукавство — в тонкую крышку вряд ли уместился бы модуль из двух-трех сенсоров. Поэтому все внимание уделено 48-мегапиксельному датчику (в Razr 2019 основная камера была 16-мегапиксельная).Сенсор на рынке хорошо известен — это Samsung ISOCELL GM1, обычно используемый в среднебюджетных смартфонах. В Razr 5G, пожалуй, выжали из него максимум — усилили светосильной (f/1.7) оптикой и добавили оптическую стабилизацию. Качество снимков при хорошем освещении очень высокое: шумодав действует корректно, а алгоритмы обработки изображения не "дорисовывают" детали. Ночной режим неплохо справляется, все на высоком уровне.Фронтальная камера на 20 мегапикселей восторга не вызывает, но благодаря все той же конструкции снимать себя можно и с помощью основного сенсора, кадрируя картинку на внешнем дисплее.Смартфон записывает видео в максимальном разрешении UHD при 30 кадрах в секунду. Это ограничение, скорее всего, продиктовано чипсетом, на котором стоит остановиться подробнее.Производительность, память и коммуникацииВ очень дорогом смартфоне конца 2020 года ожидаешь увидеть топовую платформу. Но Razr 5G и в этом самобытен — построен на 7-нм процессоре Snapdragon 765G. Такой выбор объясняется конструктивом — энергопотребление чипа значительно ниже, чем у 865-го, а охлаждать его проще. Впрочем, замечания есть — смартфон склонен ощутимо нагреваться в ресурсоемких приложениях, а тест на троттлинг показал, что устройство значительно сбрасывает частоту процессора.Есть одна конфигурация памяти — восемь гигабайт оперативной и 256 Гб постоянной. Разумеется, без поддержки SD-карты, но предусмотрена двухсимочность: одна nano-SIM плюс виртуальная eSIM.На мировом рынке Motorola Razr 5G позиционируется как смартфон для мобильных сетей пятого поколения (на что указывает название). В целом же это образчик современных коммуникаций, в котором есть все, от Bluetooth 5.1 до поддержки любимого многими NFC. Интересно, что тут не просто разъем USB Type-C, а его быстрая генерация 3.1.БезопасностьВ Razr 5G простая и надежная связка для разблокировки смартфона — сканер отпечатков пальцев на крышке и распознавание лица фронтальной камерой. Дактилоскопия вполне привычная, а вот сценарии ее использования — не совсем. Если вы привыкли вешать на датчик указательный палец и попытаетесь разблокировать смартфон в разложенном состоянии, это будет не слишком удобно — датчик расположен достаточно низко. В Moto логика другая: разблокировка по пальцу, когда смартфон закрыт.АвтономностьЭто очень спорный момент. Емкость аккумулятора в 2800 мАч сулит жизнь у розетки. Но в реальности при умеренной нагрузке (звонки, мессенджеры, браузинг и немного навигации) смартфон уверенно держался до восьми вечера и отправлялся на зарядку при 30 процентах емкости.Но трудно понять, почему в очень дорогом смартфоне нет беспроводной зарядки. Предлагают использовать не очень быстрый (15 Вт) провод. Хорошо, что блок питания — в комплекте, но смартфон "дружит" и с любой QC-зарядкой.ИтогНа старте продаж в России за Motorola Razr 5G просят 119 990 рублей. Для обычного смартфона цена запредельная, для гибкого — не очень. В Европе Razr продают за 1,5 тысячи евро — около 135 тысяч рублей по текущему курсу. Но цена для имиджевой модели и демонстратора технологий не главное, что подтверждают данные "Связного", в котором первую партию раскупили за несколько дней. И не зря — смартфон, несмотря на всю свою "железную" компромиссность, получился интересным и привлекательным. А если еще и гибкий дисплей окажется выносливым, то у Razr 5G есть все шансы стать первым популярным телефоном с гибким экраном.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, связной, motorola mobility , apple iphone, apple, технологии