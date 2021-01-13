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Туризм
https://ria.ru/20210113/moskva-1592882364.html
Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
По данным московских компаний, которые занимаются приемом гостей в столице, турпоток на праздники сократился в 20 раз по сравнению с каникулами 2019/20,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:47
2021-01-13T15:47
туризм
коронавирус в россии
туристы
новости - туризм
новый год
москва
сергиев посад
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По данным московских компаний, которые занимаются приемом гостей в столице, турпоток на праздники сократился в 20 раз по сравнению с каникулами 2019/20, сообщает RATA-News. "Город воспринимают как красную зону, закрытую с марта прошлого года. Броней было крайне мало, и Новый год не стал исключением", – сказала генеральный директор туркомпании Лариса Федорова. По ее словам, обычно из регионов фирма принимала 1,5-2 тысячи человек, а в эти каникулы — менее сотни.В основном, брони были сделаны в середине и конце декабря, когда акция с кешбэком уже закончилась. В Москву на этот раз поехали не семьями с детьми, а парами или поодиночке. Оператор перестроил программы под ограничения, снизил стоимость. Туристам предложили тематические пешеходные экскурсии по не самым раскрученным столичным местам, прогулку на теплоходе, смотровую площадку "Москва-Сити".В другой компании, основными клиентами которой на новогодние каникулы обычно были иностранцы и детские группы, сообщили, что были единичные бронирования, максимум пять процентов от прежних объемов.Как отметила генеральный директор еще одной компании Алла Векшина, удалось принять в Москве всего 51 туриста. Год назад цифры были иные – порядка 700 человек. Гостей водили гулять на ВДНХ, показывали смотровую площадку "Москва-Сити", делали обзорную экскурсию по городу. Генеральный директор туроператора по внутреннему и въездному туризму Марина Левченко рассказала, что большинство туров в Москву и Петербург оплачивались в последний момент, так что о переносах речи практически не велось. По ее словам, в новогоднюю ночь возили туристов по столице на автобусах, угощали шампанским и мандаринами. Также были организованы экскурсии в парки "Коломенское", "Царицыно", выезды в Сергиев Посад. Работала канатная дорога, посещение которой совмещали с экскурсией на стадион "Лужники". По ее словам, много самостоятельных путешественников было в гостиницах, люди бронировали проживание с кешбэком, а экскурсии заказывали у операторов. "В целом столица была заполнена. Имидж Москвы как большого ковидного госпиталя отступает, надеемся, что с марта ситуация начнет налаживаться", – добавила Левченко.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
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коронавирус в россии, туристы, новости - туризм, новый год, москва, сергиев посад

Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве

15:47 13.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По данным московских компаний, которые занимаются приемом гостей в столице, турпоток на праздники сократился в 20 раз по сравнению с каникулами 2019/20, сообщает RATA-News.
"Город воспринимают как красную зону, закрытую с марта прошлого года. Броней было крайне мало, и Новый год не стал исключением", – сказала генеральный директор туркомпании Лариса Федорова. По ее словам, обычно из регионов фирма принимала 1,5-2 тысячи человек, а в эти каникулы — менее сотни.
В основном, брони были сделаны в середине и конце декабря, когда акция с кешбэком уже закончилась. В Москву на этот раз поехали не семьями с детьми, а парами или поодиночке. Оператор перестроил программы под ограничения, снизил стоимость. Туристам предложили тематические пешеходные экскурсии по не самым раскрученным столичным местам, прогулку на теплоходе, смотровую площадку "Москва-Сити".
В другой компании, основными клиентами которой на новогодние каникулы обычно были иностранцы и детские группы, сообщили, что были единичные бронирования, максимум пять процентов от прежних объемов.
"Въезд иностранцев сейчас в принципе невозможен, а детям поездки так и не разрешили, — пояснила заместитель генерального директора по продукту Елена Савченко. — Как правило, мы принимали много групп от региональных предприятий, а в этом году никто не поехал с формулировкой "у вас музеи закрыты, а погулять мы и дома можем".
Как отметила генеральный директор еще одной компании Алла Векшина, удалось принять в Москве всего 51 туриста. Год назад цифры были иные – порядка 700 человек. Гостей водили гулять на ВДНХ, показывали смотровую площадку "Москва-Сити", делали обзорную экскурсию по городу.
Генеральный директор туроператора по внутреннему и въездному туризму Марина Левченко рассказала, что большинство туров в Москву и Петербург оплачивались в последний момент, так что о переносах речи практически не велось.
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"Приняли несколько автобусов на Новый год и несколько – на Рождество. От объемов прошлого года вышло всего пять процентов, а ведь обычно тысячи людей принимали на каникулы, – подчеркнула она. – Но и это хороший результат, учитывая, что Москва была закрыта, музеи не работали".
По ее словам, в новогоднюю ночь возили туристов по столице на автобусах, угощали шампанским и мандаринами. Также были организованы экскурсии в парки "Коломенское", "Царицыно", выезды в Сергиев Посад. Работала канатная дорога, посещение которой совмещали с экскурсией на стадион "Лужники".
По ее словам, много самостоятельных путешественников было в гостиницах, люди бронировали проживание с кешбэком, а экскурсии заказывали у операторов. "В целом столица была заполнена. Имидж Москвы как большого ковидного госпиталя отступает, надеемся, что с марта ситуация начнет налаживаться", – добавила Левченко.
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