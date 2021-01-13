https://ria.ru/20210113/moshenniki-1592876232.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью мобильных приложений и социальной инженерии, сообщили в компании RTM Group. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:14

2021-01-13T15:14

2021-01-13T15:14

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью мобильных приложений и социальной инженерии, сообщили в компании RTM Group. Как рассказал газете "Коммерсантъ" директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, с жертвой связываются по телефону с предложением работы на выгодных условиях. Для этого просят скачать программу из Play Market. Однако она оказывается с вирусом, дающим доступ к личному кабинету в банковских приложениях пользователя. Ранее эксперты разоблачали две похожие мошеннические схемы: одна предполагала скачивание программы по ссылке из SMS или сообщения в мессенджере, другая была с инструментами социальной инженерии. "Новая схема комбинирует подходы хакеров и "звонарей" — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления", — объяснил Музалевский. Он считает, что в условиях распространения удаленки новая схема может стать массовой, а под удар попадут люди, как правило не имеющие работы.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество