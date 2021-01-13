https://ria.ru/20210113/morgenshtern-1592862772.html

На Моргенштерна подали в суд за плагиат

На Моргенштерна подали в суд за плагиат

В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:24

2021-01-13T14:24

2021-01-13T14:24

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

знаменитости

звезды

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568400736_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_925dd5dd83c9d7878bbdf5cf9e864225.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили в официальном Instagram-аккаунте суда. Личность истца и другие обстоятельства дела, в том числе название трека, вызвавшего спор, в суде не раскрыли. Моргенштерн пока тоже никак не отреагировал на это заявление. Популярный исполнитель сейчас отдыхает в Дубае и готовится к выступлению там, о чем рассказывает в сторис Instagram.

https://ria.ru/20210112/zapret-1592730349.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, уфа