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Шоубиз
https://ria.ru/20210113/morgenshtern-1592862772.html
На Моргенштерна подали в суд за плагиат
На Моргенштерна подали в суд за плагиат
В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:24
2021-01-13T14:24
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили в официальном Instagram-аккаунте суда. Личность истца и другие обстоятельства дела, в том числе название трека, вызвавшего спор, в суде не раскрыли. Моргенштерн пока тоже никак не отреагировал на это заявление. Популярный исполнитель сейчас отдыхает в Дубае и готовится к выступлению там, о чем рассказывает в сторис Instagram.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, уфа

На Моргенштерна подали в суд за плагиат

14:24 13.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили в официальном Instagram-аккаунте суда.
"Истец обратился в суд с требованием признать незаконным использование рэпером в своей деятельности музыкального произведения, автором которого является истец", — говорится в публикации.
Личность истца и другие обстоятельства дела, в том числе название трека, вызвавшего спор, в суде не раскрыли.
Моргенштерн пока тоже никак не отреагировал на это заявление. Популярный исполнитель сейчас отдыхает в Дубае и готовится к выступлению там, о чем рассказывает в сторис Instagram.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 15:39Культура
Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЗнаменитостизвездыУфа
 
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