https://ria.ru/20210113/morgenshtern-1592862772.html
На Моргенштерна подали в суд за плагиат
На Моргенштерна подали в суд за плагиат
В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:24
2021-01-13T14:24
2021-01-13T14:24
шоубиз
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Кировский районный суд Уфы поступил иск, в котором рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) обвиняют в нарушении авторских прав. Информацию об этом разместили в официальном Instagram-аккаунте суда. Личность истца и другие обстоятельства дела, в том числе название трека, вызвавшего спор, в суде не раскрыли. Моргенштерн пока тоже никак не отреагировал на это заявление. Популярный исполнитель сейчас отдыхает в Дубае и готовится к выступлению там, о чем рассказывает в сторис Instagram.
https://ria.ru/20210112/zapret-1592730349.html
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