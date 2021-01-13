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Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом
Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом
Экс-президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом, сообщает местная радиостанция Radio Kawsachun Coca. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:16
2021-01-13T11:16
2021-01-13T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
эво моралес
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом, сообщает местная радиостанция Radio Kawsachun Coca."Согласно лабораторным анализам, проведенным в последние часы, у экс-президента Эво Моралеса был обнаружен COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером на странице радиостанции в Facebook.Как отмечается в релизе, в настоящее время Моралес "находится в стабильном состоянии, проходит лечение и получает медицинскую помощь".По данным СМИ, радиостанция Radio Kawsachun Coca принадлежит федерации производителей коки из Кочабамбы, которую возглавляет Моралес.Ранее Моралес уже опровергал сведения о том, что он заразился коронавирусом и обвинил "правых" в распространении этой версии. При этом он признал, что немного кашляет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, эво моралес, боливия, кочабамба (город), в мире