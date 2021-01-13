https://ria.ru/20210113/morales-1592833301.html

Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом

Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом

Экс-президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом, сообщает местная радиостанция Radio Kawsachun Coca. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:16

2021-01-13T11:16

2021-01-13T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

эво моралес

боливия

кочабамба (город)

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом, сообщает местная радиостанция Radio Kawsachun Coca."Согласно лабораторным анализам, проведенным в последние часы, у экс-президента Эво Моралеса был обнаружен COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером на странице радиостанции в Facebook.Как отмечается в релизе, в настоящее время Моралес "находится в стабильном состоянии, проходит лечение и получает медицинскую помощь".По данным СМИ, радиостанция Radio Kawsachun Coca принадлежит федерации производителей коки из Кочабамбы, которую возглавляет Моралес.Ранее Моралес уже опровергал сведения о том, что он заразился коронавирусом и обвинил "правых" в распространении этой версии. При этом он признал, что немного кашляет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

боливия

кочабамба (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, эво моралес, боливия, кочабамба (город), в мире