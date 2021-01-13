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Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ
Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ
Список лауреатов правительственных премий в области средств массовой информации с 2021 года будет расширен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:34
2021-01-13T13:34
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список лауреатов правительственных премий в области средств массовой информации с 2021 года будет расширен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премии правительства РФ присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение премий традиционно приурочивается ко Дню российской печати. Вручалось 10 наград по 1 миллиону рублей, девять номинантов выбирал экспертный совет, одного - премьер-министр."Очень многие талантливые люди и журналистские коллективы достойны премии правительства. Но число лауреатов, к сожалению, ограничено условиями конкурса и не все действительно хорошие и достойные работы сегодня получат награду, хотя, на мой взгляд, их заслужили. Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов с этого года, и в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо. Это будет справедливое и единое для всех решение", - сказал Мишустин на церемонии награждения этого года.
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михаил мишустин, общество

Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ

13:34 13.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список лауреатов правительственных премий в области средств массовой информации с 2021 года будет расширен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премии правительства РФ присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение премий традиционно приурочивается ко Дню российской печати. Вручалось 10 наград по 1 миллиону рублей, девять номинантов выбирал экспертный совет, одного - премьер-министр.
"Очень многие талантливые люди и журналистские коллективы достойны премии правительства. Но число лауреатов, к сожалению, ограничено условиями конкурса и не все действительно хорошие и достойные работы сегодня получат награду, хотя, на мой взгляд, их заслужили. Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов с этого года, и в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо. Это будет справедливое и единое для всех решение", - сказал Мишустин на церемонии награждения этого года.
Специальный корреспондент РИА Новости Анна Терехова, награжденная дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Государственной Думы в российских СМИ в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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