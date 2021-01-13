https://ria.ru/20210113/mishustin-1592856407.html

Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ

Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ

Список лауреатов правительственных премий в области средств массовой информации с 2021 года будет расширен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:34

2021-01-13T13:34

2021-01-13T13:34

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список лауреатов правительственных премий в области средств массовой информации с 2021 года будет расширен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премии правительства РФ присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение премий традиционно приурочивается ко Дню российской печати. Вручалось 10 наград по 1 миллиону рублей, девять номинантов выбирал экспертный совет, одного - премьер-министр."Очень многие талантливые люди и журналистские коллективы достойны премии правительства. Но число лауреатов, к сожалению, ограничено условиями конкурса и не все действительно хорошие и достойные работы сегодня получат награду, хотя, на мой взгляд, их заслужили. Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов с этого года, и в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо. Это будет справедливое и единое для всех решение", - сказал Мишустин на церемонии награждения этого года.

https://ria.ru/20210113/volodin-1592843734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество