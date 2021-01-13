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Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:44
2021-01-13T12:44
михаил мишустин
москва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I."И я искренне поздравляю с профессиональным праздником уникальных специалистов – журналистов, корреспондентов, редакторов, публицистов, корректоров, веб-дизайнеров, всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические и цифровые издания", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а профессия журналиста – одной из самых интересных и ответственных."Благодаря вам запускаются "секундные стрелки истории", каждый день миллионы людей открывают газеты и журналы. Вы всегда находитесь в центре новостей, рассказываете читателям о важных событиях, происходящих в нашей стране и мире", - добавляется в телеграмме.Премьер подчеркнул, что слово журналистов формирует общественное мнение, и отметил важность принципов свободной и независимой журналистики – "подлинность и беспристрастность, точность и оперативность, достоверность и актуальность".Также Мишустин пожелал работникам российской печати новых творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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михаил мишустин, москва, общество

Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником

12:44 13.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.
"И я искренне поздравляю с профессиональным праздником уникальных специалистов – журналистов, корреспондентов, редакторов, публицистов, корректоров, веб-дизайнеров, всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические и цифровые издания", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а профессия журналиста – одной из самых интересных и ответственных.
"Благодаря вам запускаются "секундные стрелки истории", каждый день миллионы людей открывают газеты и журналы. Вы всегда находитесь в центре новостей, рассказываете читателям о важных событиях, происходящих в нашей стране и мире", - добавляется в телеграмме.
Печать газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
01:26
День российской печати
Премьер подчеркнул, что слово журналистов формирует общественное мнение, и отметил важность принципов свободной и независимой журналистики – "подлинность и беспристрастность, точность и оперативность, достоверность и актуальность".
Также Мишустин пожелал работникам российской печати новых творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.
 
Михаил МишустинМоскваОбщество
 
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