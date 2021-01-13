https://ria.ru/20210113/minyust-1592862208.html
В СПЧ проанализируют поправки о доступе Минюста к банковской тайне
В СПЧ проанализируют поправки о доступе Минюста к банковской тайне
Комиссия Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по развитию НКО проанализирует готовящиеся поправки к закону о банковской деятельности по получению... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:08
2021-01-13T14:08
2021-01-13T14:08
наталья евдокимова
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по развитию НКО проанализирует готовящиеся поправки к закону о банковской деятельности по получению Минюстом РФ доступа к банковской тайне для улучшения контроля деятельности некоммерческих организаций, сообщила РИА Новости глава комиссии Наталия Евдокимова.Ранее в пресс-службе министерства юстиции России сообщили РИА Новости, что ведомство начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для улучшения контроля деятельности некоммерческих организаций."Я считаю это (поправки к закону о банковской деятельности) дискриминацией и нарушением прав человека. Когда будет законопроект, будем писать его анализ", - сказала Евдокимова.По ее словам, есть риск, что это будет относиться и к физическим лицам, так как по новому законодательству теперь иностранными агентами могут быть не только зарегистрированные, а значит и имеющие счет в банке, некоммерческие организации, но и физические лица, каковые уже есть, и незарегистрированные организации.Евдокимова отметила, что после этого мало того, что принято множество законов РФ, которые дискриминируют такие организации, но и новшества, которые вступают в силу с этого года, это новые субъекты, выполняющие функции иностранного агента - физические лица и незарегистрированные общественные объединения."Мы все думали, а механизм-то какой, если нет счета в банке, как это сделать? Тогда будем контролировать членов этой организации, либо просто физических лиц", - уточнила она.
https://ria.ru/20210113/minyust-1592861402.html
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наталья евдокимова, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Комиссия Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по развитию НКО проанализирует готовящиеся поправки к закону о банковской деятельности по получению Минюстом РФ доступа к банковской тайне для улучшения контроля деятельности некоммерческих организаций, сообщила РИА Новости глава комиссии Наталия Евдокимова
.
Ранее в пресс-службе министерства юстиции России сообщили РИА Новости, что ведомство начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для улучшения контроля деятельности некоммерческих организаций.
"Я считаю это (поправки к закону о банковской деятельности) дискриминацией и нарушением прав человека. Когда будет законопроект, будем писать его анализ", - сказала Евдокимова.
По ее словам, есть риск, что это будет относиться и к физическим лицам, так как по новому законодательству теперь иностранными агентами могут быть не только зарегистрированные, а значит и имеющие счет в банке, некоммерческие организации, но и физические лица, каковые уже есть, и незарегистрированные организации.
"Это нарушение всего и вся, потому что Конституционный суд РФ в 2014 году, вынося свое решение о конституционности нормы, связанной с выполняющими функции иностранного агента, сказал, что они не могут быть дискриминированы ни в одной области, что это только название", - пояснила она.
Евдокимова отметила, что после этого мало того, что принято множество законов РФ, которые дискриминируют такие организации, но и новшества, которые вступают в силу с этого года, это новые субъекты, выполняющие функции иностранного агента - физические лица и незарегистрированные общественные объединения.
"Мы все думали, а механизм-то какой, если нет счета в банке, как это сделать? Тогда будем контролировать членов этой организации, либо просто физических лиц", - уточнила она.