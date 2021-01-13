https://ria.ru/20210113/minyust-1592828591.html

Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции России начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для улучшения контроля... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:54

2021-01-13T10:54

2021-01-13T11:04

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для улучшения контроля деятельности некоммерческих организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее правительство России опубликовало на портале правовой информации сводный план законопроектной деятельности на 2021 год. В частности, предполагается, что Минюст должен к июню внести законопроект, позволяющий включить министерство "в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной"."Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций", - пояснили в министерстве.Собеседник агентства уточнил, что поправки только готовятся."Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для НКО, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20181120/1533181561.html

https://ria.ru/20201208/nko-1588211765.html

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министерство юстиции рф (минюст россии), общество