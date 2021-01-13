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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210113/minsk-1592906160.html
Милиция Минска сообщила о задержании 13 участников акций протеста
Милиция Минска сообщила о задержании 13 участников акций протеста
Тринадцать человек были задержаны в Минске во вторник вечером из-за участия в несанкционированных акциях протеста, они водворены в изолятор, сообщила в среду... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:00
2021-01-13T18:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Тринадцать человек были задержаны в Минске во вторник вечером из-за участия в несанкционированных акциях протеста, они водворены в изолятор, сообщила в среду пресс-служба милиции белорусской столицы."Несмотря на то, что ГУВД Мингорисполкома регулярно предупреждает граждан о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, вчера вечером в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За участие в акциях вчера было задержано 13 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц. В отношении всех лиц проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД.При этом в милиции отметили, что все люди, задержанные накануне, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях. В ГУВД добавили, что правоохранители продолжают работу по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в ходе акций.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Как подчеркивал президент, власти этого допустить не должны.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Милиция Минска сообщила о задержании 13 участников акций протеста

18:00 13.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Тринадцать человек были задержаны в Минске во вторник вечером из-за участия в несанкционированных акциях протеста, они водворены в изолятор, сообщила в среду пресс-служба милиции белорусской столицы.
"Несмотря на то, что ГУВД Мингорисполкома регулярно предупреждает граждан о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, вчера вечером в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За участие в акциях вчера было задержано 13 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц. В отношении всех лиц проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД.
При этом в милиции отметили, что все люди, задержанные накануне, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях. В ГУВД добавили, что правоохранители продолжают работу по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в ходе акций.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Как подчеркивал президент, власти этого допустить не должны.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 16:02Протесты в Белоруссии
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