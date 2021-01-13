https://ria.ru/20210113/minfin-1592845069.html
Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года
Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года
Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу - суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:21
2021-01-13T12:21
2021-01-13T12:21
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11cb635699b126719cb03650dc1411fe.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу - суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день, сообщило министерство."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб", - говорится в сообщении.Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 106,3 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб", - сообщает министерство.Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара.Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ. В предыдущий раз министерство "заказывало" у него покупку валюты по бюджетному правилу на период с 6 марта по 6 апреля 2020 года. Однако из-за обвала нефтяных котировок и резкого ослабления рубля последняя покупка состоялась 9 марта, а дальше эти операции было решено приостановить и даже начать упреждающие продажи валюты. Далее из-за низких цен нефти продажи валюты получались уже автоматически по бюджетному правилу, максимальными они были в период с 13 мая по 4 июня - по 11,4 миллиарда рублей в день.А покупки валюты по бюджетному правилу были выше объявленных сейчас в последний раз в период с 7 февраля по 5 марта 2020 года - по 11,3 миллиарда рублей в день.
https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html
https://ria.ru/20210113/rubl-1592838244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минфин РФ
впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу - суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день, сообщило министерство.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб", - говорится в сообщении.
Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 106,3 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб", - сообщает министерство.
Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ
для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+
, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара.
Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ. В предыдущий раз министерство "заказывало" у него покупку валюты по бюджетному правилу на период с 6 марта по 6 апреля 2020 года. Однако из-за обвала нефтяных котировок и резкого ослабления рубля последняя покупка состоялась 9 марта, а дальше эти операции было решено приостановить и даже начать упреждающие продажи валюты. Далее из-за низких цен нефти продажи валюты получались уже автоматически по бюджетному правилу, максимальными они были в период с 13 мая по 4 июня - по 11,4 миллиарда рублей в день.
А покупки валюты по бюджетному правилу были выше объявленных сейчас в последний раз в период с 7 февраля по 5 марта 2020 года - по 11,3 миллиарда рублей в день.