https://ria.ru/20210113/minfin-1592845069.html

Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года

Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года

Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу - суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:21

2021-01-13T12:21

2021-01-13T12:21

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу - суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день, сообщило министерство."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб", - говорится в сообщении.Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 106,3 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб", - сообщает министерство.Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара.Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ. В предыдущий раз министерство "заказывало" у него покупку валюты по бюджетному правилу на период с 6 марта по 6 апреля 2020 года. Однако из-за обвала нефтяных котировок и резкого ослабления рубля последняя покупка состоялась 9 марта, а дальше эти операции было решено приостановить и даже начать упреждающие продажи валюты. Далее из-за низких цен нефти продажи валюты получались уже автоматически по бюджетному правилу, максимальными они были в период с 13 мая по 4 июня - по 11,4 миллиарда рублей в день.А покупки валюты по бюджетному правилу были выше объявленных сейчас в последний раз в период с 7 февраля по 5 марта 2020 года - по 11,3 миллиарда рублей в день.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

https://ria.ru/20210113/rubl-1592838244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика