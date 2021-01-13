https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

МИД обвинил страны Прибалтики в нарушении прав российских журналистов

МИД обвинил страны Прибалтики в нарушении прав российских журналистов

Москва расценивает агрессивные действия стран Балтии по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, как попрание свободы СМИ и выражения... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:41

2021-01-13T10:41

2021-01-13T12:16

медиавойны

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

sputnik

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

маргарита симоньян

латвия

литва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва расценивает агрессивные действия стран Балтии по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, как попрание свободы СМИ и выражения мнений, заявили в Министерстве иностранных дел.В частности, напомнили в МИД, в 2019 году литовские парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва, а главного редактора информагентства Марата Касема задержали и выдворили из страны на пять лет. Не менее тяжелая ситуация сложилась в Латвии: власти республики прекратили ретрансляцию семи каналов группы RT, закрыли Первый балтийский канал. Служба государственной безопасности в декабре прошлого года задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.Кроме того, обоснованную и серьезную обеспокоенность вызывает вопрос безопасности работников СМИ на Украине, отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", — заявили в МИД, напомнив, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других."Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия", — подчеркивается в сообщении.С 1 января 2020-го прекратили работу сотрудники Sputnik Эстония: они получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не разорвут трудовые отношения с головной организацией.При это Таллин обосновывал свои действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Недавно обвинения по той же статье о нарушении режима санкций Евросоюза (наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения) предъявили русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим внештатными авторами порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которые связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных работников СМИ.

https://ria.ru/20201211/lukashevich-1588774967.html

https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

латвия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, sputnik, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), маргарита симоньян, латвия, литва